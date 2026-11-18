【バンコク時事】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）理事の田嶋幸三氏（６８）＝日本協会前会長＝は１８日、来年３月に実施されるＦＩＦＡ会長選の立候補届を提出したことを明らかにした。同日が提出期限で、立候補に必要な加盟５協会からの推薦を得た。バンコクでアジア連盟の理事会後に取材に応じ、「ガバナンスを整えること、透明性が保たれること。その上にさまざまな施策が出てくる」と語った。

田嶋氏はインファンティノ現会長に対抗する形で立候補の意向を表明。今夏のワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会で、米国代表のバログンが出場停止処分を猶予された問題や、イラン代表が受けた移動制限などに疑念を抱いていた。

会長選にはインファンティノ氏のほか、欧州連盟（ＵＥＦＡ）の支持を受けたフランス連盟会長のディアロ氏らも立候補する意思を示している。

田嶋氏は「今はスタートラインに立っただけ。有利なポジションではないことは分かっている。どういうマニフェストをつくり、訴えていくのかは考えていく必要がある」と述べた。日本以外に支持を得た協会については明かさなかった。日本人のＦＩＦＡ会長選への立候補は初めて。

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