日本たばこ産業（ＪＴ）は１９日、ロシア子会社の実質的な支配を喪失し、連結対象から除外したことに伴い、２０２６年１２月期の連結決算で約１兆３７７０億円の損失を計上すると発表した。これにより、同期の連結純損益は７２４０億円の赤字（従来予想は６６２０億円の黒字）に転落する見通しとなった。

１１月上旬、ロシアのプーチン大統領がＪＴの同国現地法人７社を一時管理下に置く大統領令に署名。ＪＴは現法の所有権は保有するものの、実質的な経営権を喪失した形となった。同社はロシアのたばこ市場で４割近いシェアを持っている。ロシア事業はグループ全体の売上収益の約１０％、調整後営業利益の約２５％を占めていたことから、経営への大きな打撃となった。

同社はロシア子会社が一時管理下に置かれたことについて、「従来と同様の意思決定を行える状況ではない」と説明。一方で、連結範囲からの除外は「法的所有権の放棄や売却、ロシア事業からの撤退を意味するものではない」とした。

巨額損失の計上を受け、岡本薫明会長と筒井岳彦社長ら５人の基本報酬月額５０％相当額を２カ月間減額する。また年間配当予想を２０４円（従来予想は２７２円）に引き下げた。

同社は１９日夜、機関投資家とアナリスト向けにオンライン説明会を開催した。出席した筒井氏は「事業基盤と権利、資産を守るため、可能なすべての対応に取り組む」と説明。たばこ事業については「戦略に変更はない」と述べた。

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