残高１億円以上の個人の銀行預金口座が増えている。日銀によると、今年９月末時点で前年同月末比４．２％増の計１５万４２００口座と、統計が残る２０００年９月末時点と比べて３．６倍に増加。また、残高は前年同月末比５．０％増の計３２兆７２０２億円で、個人預金全体の伸び率（１．３％）を大きく上回った。

株価上昇などに伴い資産が膨らんでいるためとみられ、富裕層に資産が集まる構図が一段と鮮明になっている。

残高別の口座数は、１億円以上３億円未満が１３万５８００口座、３億円以上１０億円未満が１万５６００口座、１０億円以上が２８００口座。それぞれ００年に比べ大幅に増えており、特に１０億円以上は７倍に急増した。

きっかけの一つと目されるのが「アベノミクス」だ。１３年に始まった大規模な金融緩和で潤沢なマネーが供給され、長期にわたり低迷していた株価などが上昇に転じ、１億円以上の口座数は１３年３月末時点の５万１６００口座から、１３年半で約３倍に伸びた。

マーケットコンシェルジュの上野泰也代表は「株高や不動産価格の上昇などで富裕層の金融資産が増加し、大口の預金を押し上げた」と分析。高齢化の進行による相続の増加なども影響したとみられる。

預金を元本１０００万円とその利息に限って保護する「ペイオフ」は０５年４月に全面解禁されたが、大口預金の口座数は増え続けた。一方、人口減などの影響で、全体では減少傾向にある。今年９月末時点の口座数は前年同月末比３．１％減の６億８４１７万口座余り。特に残高３００万円未満の落ち込みが目立ち、００年と比較すると、２億口座ほど減っている。

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