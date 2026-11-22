法務省は２２日、８人が死亡した１９７４年の三菱重工業ビル爆破を含む連続企業爆破事件で殺人罪などに問われ、死刑が確定した「東アジア反日武装戦線」の益永（旧姓片岡）利明死刑囚（７８）が同日、収容先の東京拘置所で死亡したと発表した。脳梗塞で治療中だったが、死因は不明という。

全国の刑事施設に収容されている確定死刑囚は９９人となった。

確定判決によると、益永死刑囚は７４年８月３０日、大道寺将司元死刑囚＝２０１７年に６８歳で病死＝らと共謀し、三菱重工が日本帝国主義の海外侵略の中枢だとして、東京・丸の内の本社ビル前に時限装置付きの爆弾を仕掛け爆発させた。さらに、天皇の特別列車の爆破未遂を含め、７１年から７５年までに計１４件の爆破事件に関与した。

益永死刑囚は７９年の一審東京地裁で「犯罪史上例のない残虐、凶悪、卑劣な犯行」として大道寺元死刑囚とともに死刑を言い渡された。東京高裁でも控訴を棄却され、最高裁が８７年に上告を棄却し、死刑が確定した。

一連の事件では９人が逮捕され、自殺した１人を除く８人が起訴された。２人の死刑のほか、１人の無期懲役、３人の有期懲役が確定した。メンバーのうち佐々木規夫（７８）、大道寺あや子（７８）両容疑者は日本赤軍による７５年のマレーシア・クアラルンプールの米大使館占拠事件などで超法規的措置により釈放され、国際手配されている。

２０２４年には殺人未遂容疑などで指名手配されたメンバー桐島聡容疑者＝当時（７０）＝が神奈川県内に潜伏し、警視庁の事情聴取を受けたことが判明したが、入院先の病院で死去。容疑者死亡のまま書類送検され、不起訴となった。

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