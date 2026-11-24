野党６党の参院国対委員長は２４日、国会内で会談し、関芳弘文部科学相が自身の政治資金パーティーに政府職員を出席させていた問題を受け、関氏の問責決議案を提出する方針を決めた。提出時期は立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長に一任した。

斎藤氏は会談後、記者団に「（６党が）結束し問責決議案を提出する」と明言。「提出を確認した以上、あらゆる審議について当面慎重に対応したい」と述べ、関氏の辞任や更迭がなければ消費税減税などの法案審議に応じない方針も示した。

関氏は官僚を講師に招いて政治資金パーティーを開催し、企業関係者から相場より高い会費を徴収していたことが発覚。政府職員を呼んだパーティー開催は２回のみだと国会で説明していたが、後になって他にも３回あったと明かした。

国民民主党の玉木雄一郎代表は記者会見で、関氏について「問責に値する。自ら進退を判断するときに来ている」と指摘。自発的な辞任を求めた。立民の水岡俊一代表は「道義上問題がある。虚偽の答弁をしたなら厳しい対応をせざるを得ない」と主張した。

自民党の萩生田光一幹事長代行は会見で、関氏について「政治家の言動は大変重い。説明し疑念を払拭しなければならない」と述べた。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]