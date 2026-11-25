立憲民主党など野党各党は２６日、企業関係者を集めた政治資金パーティーに官僚を出席させた関芳弘文部科学相に対する問責決議案を、参院に共同で提出する。政府・与党は違法性がないとして、関氏を続投させる方針を堅持。臨時国会の会期が残り２週間余りとなる中、与野党対決は大きなヤマ場を迎える。

問責案を巡っては、立民と国民民主、公明、参政、共産、いのちの６党が提出の方針で一致している。立民の斎藤嘉隆国対委員長は２５日、国会内で記者団に２６日の提出を明言。２７日の参院本会議で採決されるとの見通しも示し、「『政治とカネ』の問題に終止符を打たなければいけない」と強調した。

これに対し、木原稔官房長官は２５日の記者会見で「関氏にしっかり説明を行ってもらう」と述べ、続投させる意向を重ねて示した。

ただ、参院で与党は過半数に届いていない。野党の一部や無所属議員への働き掛けに全力を挙げるが、問責案は可決される可能性がある。問責案に法的拘束力はないが、可決されれば消費税減税関連法案などの審議に影響が及ぶのは必至。野党は既に、参院での日程協議に応じていない。

与党内からは、関氏の進退を判断しない高市早苗首相の対応を疑問視する声も相次ぐ。連立政権を組む日本維新の会の馬場伸幸前代表は２５日、東京都内で講演し、関氏に対して「自分で進退を判断すべきだ」と辞任を促した。

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