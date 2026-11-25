オンラインカジノで賭博をしたなどとして、罷免訴追された新潟簡裁の森本暁史判事（５２）について、国会の裁判官弾劾裁判所（裁判長・石井準一参院議員）は２５日、「司法に対する信頼を毀損（きそん）させた」として罷免の判決を言い渡した。森本判事は裁判官の身分を失った。

裁判官の罷免は、ＳＮＳでの不適切投稿を巡り２０２４年４月に罷免判決を受けた岡口基一氏以来、戦後９人目。

石井裁判長は、森本判事が外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）の原資とするため、勤務時間中を含め６万回以上賭博行為に及んだと指摘。「言語道断で、このまま職にとどめることは到底許されない」と述べた。裁判所事務官や書記官を経て簡裁判事に任命された経緯にも触れ、「判事登用の在り方にも影響を与えかねない」と非難した。

判決によると、森本判事は秋田県内の公務員宿舎に住んでいた２３年、自身のスマートフォンでカジノサイトに接続してバカラ賭博をしたほか、宿舎の管理組合費約２７８万円を横領するなどした。

秋田地裁で今年７月、常習賭博罪などで執行猶予付きの有罪判決を受け、確定した。

板津正道・最高裁人事局長の話 罷免判決は誠に遺憾。厳粛に受け止め、信頼回復に努めたい。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]