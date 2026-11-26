２０２５年度に不登校だった児童生徒は、全国の小中学校（特別支援学校含む）で３５万９４２４人となり、前年度より４０２３人増えて過去最多を更新したことが２６日、文部科学省の「問題行動・不登校調査」で分かった。増加は１３年連続。不登校の高校生（同）は７万１９８３人だった。

小中高と特別支援学校を合わせたいじめ認知件数は７９万１７８４件（前年度比２万２７６２件増）で、５年連続、過去最多を更新。いじめ防止対策推進法に基づく「いじめ重大事態」も１７９８件（同３９４件増）で過去最多だった。

いじめが止まった状態が一定期間続き、被害者が苦痛を感じなくなる解消率は７４．１％（同２％減）だった。

いじめの態様については、新たに性的な嫌がらせや行為をされたケースも調査項目に加え、８１５８件が該当した。中には生成ＡＩ（人工知能）を使って性的偽画像を作られたケースもあった。

自殺の報告があった児童生徒は計４４７人。２５年度から特別支援学校も集計に加えており、単純比較はできないが、前年度より３４人増えた。

自殺した児童生徒について学校側が把握した事実（複数回答）は、「不明（２４８人）」を除くと、「家庭不和に関する悩み（５９人）」「病気（精神疾患）に関する悩み（５４人）」などが目立ち、「いじめ」は２０人だった。

文科省はいじめ認知件数の増加について、いじめの定義や積極的認知への理解が広がったことや、１人１台の端末を使った心の健康観察などで事案の可視化が進んだと分析。一方、ＳＮＳ上のいじめは把握や解決の確認が難しく、解消率の低下につながった可能性があるという。

同省の担当者は「７９万件を超えるいじめがあったことを重く受け止めている」とした上で、「いじめの認知が進み、解消に向けた取り組みのスタートラインに立った。件数減少を目指し取り組んでいく」としている。

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