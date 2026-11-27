参院は２７日の本会議で、企業関係者を集めた政治資金パーティーに利害関係がある省庁の官僚を同席させたとして、野党８党派が提出した関芳弘文部科学相に対する問責決議案を与党の自民党、日本維新の会などの反対多数で否決した。投票総数２４４票で、反対１２４票、賛成１２０票。これを受け、高市早苗首相は首相官邸で記者団の取材に応じ、関氏を続投させる方針を示した。

首相は、関氏のパーティーについて「法的な問題はない」と重ねて指摘。その上で「本人がしっかりと説明責任を果たすべきだ」と求めた。関氏も記者団に「丁寧に説明を重ね、全力で頑張っていきたい」と述べた。

今国会の会期末は１２月１２日に迫っている。首相は「提出法案の成立に向け、真摯（しんし）に対応する」と強調。与党は食料品の消費税減税関連法案の成立に全力を挙げる。中断している参院特別委員会の審議について、同２日の再開で野党と合意した。

決議案は立憲民主、国民民主、公明、参政、共産、いのち、社民各党と参院会派「沖縄の風」の野党８党派が２６日に共同提出した。

関口昌一議長と欠員２人、欠席１人を除く２４４票の争いとなり、与党と日本保守党、無所属の斉藤健一郎、平山佐知子、望月良男の３氏が反対。野党８党派とチームみらい会派、無所属の泉房穂、永江孝子の２氏と福山哲郎副議長が賛成した。

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