Конкацу: поиск партнёра для брака в Японии

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Японское слово «конкацу» обозначает активные усилия по поиску брачного партнёра – например, с помощью приложений для знакомств или через обращение в брачное агентство.

Поиск будущего супруга

В Японии слово конкацу, «брачная деятельность», охватывает широкий спектр мероприятий, с помощью которых одинокие люди пытаются найти себе супруга. Это может включать использование платных услуг, таких как приложения для знакомств и вечеринки для желающих вступить в брак. Люди, занятые поиском партнёра, могут также обратиться в брачные агентства – это стоит дороже, но агентства предлагают большую поддержку и гарантируют более высокий уровень доверия благодаря тщательной проверке участников. Конкацу может включать и неоплачиваемые мероприятия, такие как знакомства через друзей или участие в неформально организованных групповых свиданиях (гокон).

Слово конкацу – сокращение от кэккон кацудо, «деятельность (ведущая к) браку». Оно приобрело известность после выхода в 2008 году книги социолога Ямады Масахиро и журналистки Сиракавы Токо «Эпоха поиска супруга» (Конкацу дзидай), в которой утверждалось, что в наши дни одиноким людям необходимо прилагать активные усилия, если они хотят вступить в брак.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме