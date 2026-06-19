Конкацу: поиск партнёра для брака в Японии
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Поиск будущего супруга
В Японии слово конкацу, «брачная деятельность», охватывает широкий спектр мероприятий, с помощью которых одинокие люди пытаются найти себе супруга. Это может включать использование платных услуг, таких как приложения для знакомств и вечеринки для желающих вступить в брак. Люди, занятые поиском партнёра, могут также обратиться в брачные агентства – это стоит дороже, но агентства предлагают большую поддержку и гарантируют более высокий уровень доверия благодаря тщательной проверке участников. Конкацу может включать и неоплачиваемые мероприятия, такие как знакомства через друзей или участие в неформально организованных групповых свиданиях (гокон).
Слово конкацу – сокращение от кэккон кацудо, «деятельность (ведущая к) браку». Оно приобрело известность после выхода в 2008 году книги социолога Ямады Масахиро и журналистки Сиракавы Токо «Эпоха поиска супруга» (Конкацу дзидай), в которой утверждалось, что в наши дни одиноким людям необходимо прилагать активные усилия, если они хотят вступить в брак.
Фотография к заголовку: PIXTA
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