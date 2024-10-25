Забытая политиками проблема бедности: разобщённость общества увеличивается – журналист Мидзусима Хироаки

Всеобщие выборы 2024 года

В ходе предвыборной кампании вопросы экономического благосостояния и уровня жизни остаются главным приоритетом для избирателей. На фоне растущей инфляции и углубляющегося экономического неравенства проблема материальной необеспеченности становится всё более острой для многих японцев. Известный журналист Мидзусима Хироаки, профессор кафедры журналистики Университета Софии, впервые привлёкший внимание общественности к феномену «бездомных обитателей интернет-кафе», бьёт тревогу: «При таком развитии событий Япония рискует превратиться в разобщённое общество».

После окончания Токийского университета начал свою карьеру на телевидении Саппоро, где снял резонансный документальный фильм «Мама умерла», вскрывший противоречия в японской системе социального обеспечения. Работал корреспондентом в Лондоне и Берлине. На телеканале Nippon Television в качестве режиссёра программы «NNN Documentary» создал серию социально значимых документальных фильмов, в том числе нашумевший фильм о «бездомных обитателях интернет-кафе», а также работы, посвящённые проблемам бедности, экологии и атомной энергетики. Удостоен престижной награды Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии за вклад в искусство. С 2012 года занимал должность профессора на факультете социологии университета Хосэй, а с 2016 года возглавил редакцию авторитетного журнала медиакритики «GALAC». Автор недавно вышедших книг «Телевидение изнутри: анатомия постановок, фальсификаций и манипуляции информацией» (изд-во «Асахи синсё») и «Общество дефицита воображения» (изд-во «Кобундо»).

Что происходит?

Во время финансового кризиса 2008–2009 годов впервые после периода высокого экономического роста бедность стала очевидной. С появлением «Деревни временных работников» в канун Нового года рухнул миф о «стомиллионном среднем классе». Позже, во время пандемии COVID-19 в 2020–2021 годах, число людей, оказавшихся в тяжёлом материальном положении, снова резко возросло. Особенностью периода пандемии стало широкое обсуждение в социальных сетях бедности студентов и женщин, которые не могли позволить себе даже предметы личной гигиены. Нередки случаи, когда студенты вынуждены брать образовательные кредиты и совмещать несколько подработок, чтобы выжить.

Проблема защищённости временных работников, обострившаяся со времён кризиса 2008 года, не теряет своей актуальности и сегодня. Всё чаще работодатели отдают предпочтение краткосрочным контрактам вместо оформления работников в штат на постоянной основе, оставляя сотрудников в полной неопределённости даже касательно ближайшего будущего. Появилась целая категория работников, фактически выполняющих трудовые функции, но лишённых преимуществ официального трудоустройства – например, даже промоутеры, занимающиеся раздачей пробных образцов, работают по договорам подряда и первыми теряют заработок при любых экономических потрясениях. Трудоустройство на непостоянной основе незаметно, но неуклонно становится новой нормой.

Ситуацию наглядно иллюстрирует деятельность НКО «Мояи» возле здания токийского муниципалитета, где этим летом очереди за продовольственной помощью достигли рекордных размеров. Примечательно, что среди нуждающихся теперь не только люди без определённого места жительства, но и молодёжь 20–30 лет, женщины, в том числе с детьми. На фоне беспрецедентного количество людей, испытывающих финансовые трудности, продолжает неуклонно увеличиваться.



Малоимущие выстраиваются в очередь в столовой, принадлежащей НПО Сасасима кёсэйкай, в парке Нагоя (Kyodo)

Политическое пространство и бедность

В период финансового кризиса 2008 года существовало общее понимание необходимости решения проблемы бедности на общественном уровне. Однако после того, как бывший премьер-министр подверг критике политику Демократической партии (2009–2012), назвав её «негативным наследием», сам термин «проблема бедности» приобрёл политическую окраску и стал ассоциироваться с левыми взглядами.

На смену общественной солидарности пришла идеология личной ответственности. Система социального обеспечения – последний оплот защиты общества – подверглась жёсткой критике. Дошло до того, что сами нуждающиеся стали говорить: «Лучше умереть, чем просить социальное пособие». В результате термин «проблема бедности» практически исчез из политического дискурса. Прискорбно, что понятие, которое должно быть универсальным, стало предметом политических спекуляций.

И правящие, и оппозиционные партии осознают, что существует множество людей, страдающих от бедности и роста цен, но не способных заявить о своих проблемах. Однако в нынешней предвыборной кампании никто не говорит конкретно о том, что именно и как нужно улучшить, избегая чётких формулировок и понятных решений. Хотелось бы видеть политиков, способных более убедительно доносить свои мысли простыми словами. Если бы политики говорили понятным языком, например: «Мы будем активно сокращать неравенство в обществе», и могли создать внятный образ политических перемен, думаю, общество изменилось бы к лучшему, независимо от правых или левых взглядов политиков.

Социальные сети и бедность

В последнее время участились случаи нападений на пожилых людей, связанные с нелегальными подработками через интернет. В условиях крайней нужды люди становятся лёгкой добычей для преступников, соблазняясь обещаниями быстрого заработка в сети.



Вербовщики заманивают на подработки на чёрном рынке, обещая баснословные доходы: «возможность заработка от 1 до 1,5 миллиона йен в месяц» (Jiji press)

Социальные сети превратились в замкнутые экосистемы, где различные группы по интересам существуют изолированно друг от друга, без какого-либо диалога между ними. Утрата живого общения, похоже, привела к атрофии способности сопереживать другим, и общество стало напоминать арену, где каждый борется за выживание в одиночку. Такие понятия как «единство» и «солидарность» теперь кажутся пережитками прошлого. Япония всё больше движется в сторону фрагментированного общества по американскому образцу.

В политической сфере мы наблюдаем тревожную тенденцию: политику достаточно активного присутствия в социальных сетях и броского видеоконтента, чтобы достичь популярности, даже если его поведение противоречит базовым нормам взрослого человека. Распространение групп, пропагандирующих расистские взгляды, указывает на глубинные изменения в обществе.

Крайне важно сейчас возродить понятие «общественного блага». На наших глазах идея общественного интереса отступает перед растущим культом индивидуализма и личной ответственности. В этих условиях вопросы справедливого налогообложения и перераспределении социальных благ становятся ключевыми для будущего общества. Особую тревогу вызывает ситуация с молодым поколением, которое практически лишено возможности понять и оценить значимость этих фундаментальных общественных ценностей.

Интервьюер: Мотида Дзёдзи, редакция nippon.com

Фотография к заголовку: Мидзусима Хироаки рассказывает, что «число нуждающихся превышает показатели времён финансового кризиса» (Фото: Ханаи Томоко)

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