Таргетированная реклама для женщин в Интернете у половины пользователей вызывает чувство дискомфорта

Таргетированная реклама для женщин в Интернете у половины пользователей вызывает чувство дискомфортаОбщество Экономика
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Издательская компания «Такарадзимася» опросила 1000 женщин в возрасте от 20 до 69 лет об их отношении к таргетированной рекламе, и половина женщин ответила, что чувствует некоторый дискомфорт, видя на сайтах интернет-магазинов и рекламных страницах журналов выражения «С этим легко справится и женщина!» или «Женщинам тоже нравится этот напиток!». Не исключено, что слово «женщина» в рекламе, призванное привлечь покупателей, наоборот, отталкивало от покупки продуктов.
На вопрос о характеристике, наиболее близко выражающей их отношение к фразам типа «Рекомендуется женщинам!», чаще всего отвечали «Непонятно, зачем именно здесь намеренно использовать слово “женщина”» (46,6%), «Дискомфорт от чрезмерного обобщения людей со своими личными особенностями» (44,8%) и «Непонятна концентрация внимания именно на женщинах» (39,5%).
На вопрос, захотят ли они купить продукт, в описании которого присутствует фраза типа «Рекомендуется женщинам», каждая четвертая респондентка любой из возрастных групп ответила, что не купят, если почувствуют дискомфорт, и ещё 22,4% – что купят, но с меньшим удовольствием.
Фотография к заголовку: PIXTA
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