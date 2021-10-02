Таргетированная реклама для женщин в Интернете у половины пользователей вызывает чувство дискомфорта

Как показывают исследования, немало людей испытывает чувство дискомфорта, когда они видят обращённые к ним призывы «Рекомендуется женщинам!», «Для семей, где муж и жена работают!», «Жителям столицы!». Издательская компания провела исследование отношения к такой рекламе для женщин.

Издательская компания «Такарадзимася» опросила 1000 женщин в возрасте от 20 до 69 лет об их отношении к таргетированной рекламе, и половина женщин ответила, что чувствует некоторый дискомфорт, видя на сайтах интернет-магазинов и рекламных страницах журналов выражения «С этим легко справится и женщина!» или «Женщинам тоже нравится этот напиток!». Не исключено, что слово «женщина» в рекламе, призванное привлечь покупателей, наоборот, отталкивало от покупки продуктов.

На вопрос о характеристике, наиболее близко выражающей их отношение к фразам типа «Рекомендуется женщинам!», чаще всего отвечали «Непонятно, зачем именно здесь намеренно использовать слово “женщина”» (46,6%), «Дискомфорт от чрезмерного обобщения людей со своими личными особенностями» (44,8%) и «Непонятна концентрация внимания именно на женщинах» (39,5%).

На вопрос, захотят ли они купить продукт, в описании которого присутствует фраза типа «Рекомендуется женщинам», каждая четвертая респондентка любой из возрастных групп ответила, что не купят, если почувствуют дискомфорт, и ещё 22,4% – что купят, но с меньшим удовольствием.

Фотография к заголовку: PIXTA

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