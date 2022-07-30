В июне Японию посетило 120 400 иностранцев: в 12 раз больше, чем в предыдущем году, но на 95,8% меньше уровня 2019 года

В июне Японию посетило 120 400 иностранцев: в 12 раз больше, чем в предыдущем году, но на 95,8% меньше уровня 2019 годаОбщество Туризм
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Число иностранных посетителей Японии в июне по оценкам Японской национальной туристической организации, которое она опубликовала 20 июля, составило 120 400 человек, превышая 100 000 третий месяц подряд. По регионам больше всего было посетителей из Вьетнама, 22 900 человек, из Китая приехало 14 700 человек, из Южной Кореи – 11 200 человек, и из США – 9700 человек.
Правительство постепенно ослабляет ограничения на въезд с марта, когда оно возобновило въезд в целях, отличных от туризма, с определёнными условиями. После 10 апреля в страну ежедневно разрешалось въезжать до 10 000 человек. В июне начался прием туристов с групповыми турами с гидами, а максимальный лимит въезда был повышен до 20 000 человек. По сравнению с 2021 годом, когда страна почти изолировалась, количество приезжающих резко увеличилось.
Однако по сравнению с уровнем июня 2019 года, до эпидемии коронавируса, когда активно рос поток туристов, он упал на 95,8% и пока постепенно возобновляется. Если раньше масса приезжающих в Японию иностранных туристов в условиях дешёвой йены делала множество покупок в Акихабаре и Гиндзе, то сейчас, когда туризм пока ограничен групповыми турами, потребуется ещё какое-то время, чтобы больше людей вновь стали выбирать Японию для путешествий.
Фотография к заголовку: PIXTA
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