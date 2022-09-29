Падение интереса к романтическим отношениям и сексу в Японии

Падение интереса к романтическим отношениям и сексу в ЯпонииОбщество Семья
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Японское правительство принимает какие-то меры, чтобы справиться со снижением числа рождений в стране, поддерживая воспитание детей и улучшая условия труда для женщин. Однако многие молодые люди, похоже, теряют интерес даже к романтическим отношениям, не говоря уже о браке.
В ходе национального исследования рождаемости, проведенного Национальным институтом исследований народонаселения и социального обеспечения в июне 2021 года, одиноких людей опросили об их романтических отношениях с представителями противоположного пола. Результаты показывают, что около половины мужчин и женщин в возрасте 18 и 19 лет никогда не состояли в отношениях. Доля таких ответов составила около 30% для женщин в возрасте от 20 до 34 лет и почти 40% для мужчин той же возрастной группы.
Среди женщин доля тех, кто не имел сексуального опыта, снижалась с 1990-х до начала 2000-х годов, а затем снова увеличивается с 2005 года. Согласно опросу 2021 года, такого опыта не имело 52,6% женщин в возрасте от 20 до 24 лет, 35% в возрасте от 25 до 29 лет и 39,7% в возрасте от 30 до 34 лет. Доля мужчин, не имеющих сексуального опыта, также растёт с 2005 года.
Процент респондентов опроса, которые не состоят в каких-либо, дружеских или романтических отношениях с кем-либо из противоположного пола, также вырос по сравнению с опросами 2010 и 2015 годов. В 2021 году таких отношений не было у 64,2% женщин и 72,2% мужчин. Кроме того, каждый третий респондент как среди мужчин, так и среди женщин указал, что они не испытывают особого интереса к отношениям с представителем противоположного пола.
Национальное исследование рождаемости проводится каждые пять лет для оценки отношения к браку и рождению детей (опрос в 2021 году проведен с отсрочкой на год из-за пандемии COVID-19, так что он проведен через 6 лет после предыдущего). Опрос 2021 года охватил 14 011 одиноких людей и 9401 пару, состоящих в первом браке. Содержание этой статьи основано на данных опроса одиноких людей.
Фотография к заголовку: PIXTA
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