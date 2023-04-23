Население Японии снижается 12-й год подряд: сокращение более чем на 1% в 14 префектурах, первое уменьшение населения на Окинаве

Население Японии продолжает сокращаться 12 лет подряд, при этом процент населения в возрасте 65 лет и старше достиг рекордно высокого уровня в 29%. Насущным становится вопрос о сохранении жизнеспособности общества.

Согласно оценкам, опубликованным Министерством внутренних дел и коммуникаций, общая численность населения Японии на 1 октября 2022 г. составляла 124 947 000 человек, что на 656 000 человек (0,44%) меньше, чем в предыдущем году. Общая численность населения продолжает снижаться 12 лет подряд. Число смертей превышает число рождений 16-й год подряд, достигнув рекордного уровня в 731 000 человек. Число людей, въезжающих в страну, превысило количество покидающих страну на 175 000 человек, что стало первым за два года увеличением числа людей, въезжающих в страну.

Из всех префектур население увеличилось только в Токио, а в остальных 46 префектурах оно уменьшилось. На Окинаве произошло первое сокращение численности населения с момента её возвращения Японии в 1972 году. Темпы убыли населения превысили 1% в 14 префектурах, включая Акита (-1,59%), Аомори (-1,39%) и Иватэ (-1,32%).

Если рассматривать общую численность населения по возрастным группам, то трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет сократилось на 296 000 человек по сравнению с предыдущим годом до 74 208 000 человек. Его доля в общем количестве населения не изменилась по сравнению с предыдущим годом, оставшись на уровне 59,4%, это самый низкий уровень с 1950 года. С другой стороны, население в возрасте 65 лет и старше увеличилось на 22 000 человек по сравнению с предыдущим годом до 36 236 000 человек. Их доля составила 29%, что является самым высоким показателем за всю историю. Из них 19 361 000 человек находятся в возрасте 75 лет и старше, что на 691 000 больше, чем в предыдущем году. Люди в возрасте 75 лет и старше составляют 53,4%, то есть более половины населения в возрасте 65 лет и старше.

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