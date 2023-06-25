В стареющем обществе Японии средний возраст президентов компаний достиг рекордной отметки в 60,4 года

Большинство президентов японских компаний старше 60 лет. Серьёзной проблемой также является нехватка преемников, и возникает потребность в более молодых менеджерах для развития новых предприятий и гибкого управления, отвечающего требованиям времени.

Согласно данным опроса исследовательской компании «Тэйкоку датабанк», средний возраст президентов компаний в Японии на 2022 год составлял 60,4 года. Это на 0,1 года больше, чем в предыдущем году, и этот показатель растёт 32 года подряд. Опрос проводился путём извлечения, обобщения и анализа данных о президентах компаний, за исключением индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций и корпораций, представляющих общественные интересы, из данных о 1,47 миллиона частных компаний по всей стране.

По возрастным группам 28,4% президентов находятся в возрасте 50-59 лет, за ними следуют 26,6% в возрасте 60-69 лет и 20,2% в возрасте 70-79 лет. 5% президентов были старше 80 лет. Большинство составляют люди в возрасте 60 лет и старше, тогда как на долю лиц моложе 40 лет приходится всего 3,3%.

По префектурам самый высокий средний возраст в. 62,4 года (на 0,1 года больше, чем в предыдущем году) у президентов компаний был в преф. Акита. Далее следуют префектура Иватэ (62,3 года, рост на 0,2 года) и префектура Аомори (62,1 года, рост на 0,2 года). В регионе Тохоку во всех шести префектурах средний возраст президентов выше 60 лет. С другой стороны, в префектуре Миэ был самый низкий средний возраст (59,1 года, рост на 0,1 года) шестой год подряд с 2017 года. В целом возраст президентов больше на востоке и меньше на западе страны.

Ни в одной из 47 префектур не произошло снижения среднего возраста президентов по сравнению с предыдущим годом, а старение президентов прогрессирует во всех регионах. Только в десяти префектурах средний возраст президентов был ниже 60 лет.

На момент смены президента их средний возраст составлял 68,8 года, а высокий уровень приближался к 70 годам. Согласно данным «Тэйкоку датабанк», 47,8% банкротств компаний в отсутствие преемников в 2022 году были вызваны «болезнью или смертью главы компании» в качестве основного фактора. Аналитический центр указывает, что если президент стареет и откладывает начало передачи дел, в некоторых случаях передача полномочий не может быть осуществлена вовремя, и возможны ситуации, когда после передачи полномочий новое руководство не будет способно вести дела, поскольку не удаётся в полной мере в ограниченные сроки осуществить передачу полномочий.

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