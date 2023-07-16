В Японии число семей с детьми впервые упало ниже 10 миллионов: исследование министерства здравоохранения

Из всех домохозяйств в Японии только в 18,3% есть дети в возрасте до 18 лет, этот показатель впервые упал ниже 20%. Как мы можем поддерживать жизнеспособность общества?

Согласно Базовому исследованию условий жизни за 2022 год, составленному Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, количество домохозяйств с детьми в возрасте до 18 лет составило 9 917 000, оно впервые с начала сбора статистики в 1986 году упало ниже 10 миллионов. Такие семьи составили 18,3% от общего количества домохозяйств, впервые упав ниже 20%, что говорит неуклонном снижении рождаемости.

49,3% опрошенных из домохозяйств с детьми сказали, что у них один ребёнок, двое детей – в 38,0%, в 12,7% семей с детьми трое и более детей. Можно заметить, что количество домохозяйств с одним ребёнком снижается, но ещё заметнее падает число семей с двумя и большим количеством детей.

«Национальное исследование жизни» начали проводить в 1986 году с целью получения основных данных, необходимых для планирования и разработки управления здравоохранением, трудом и социальным обеспечением. Крупномасштабные исследования проводятся каждые три года, а текущие проводят непрерывно. В 2022 году прошло 13-е широкомасштабное исследование.

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