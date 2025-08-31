Население Японии за 2024 год сократилось на 900 000 человек, число живущих в Японии иностранцев достигло рекордного уровня

Население Японии за 2024 год сократилось на 900 000 человек, число живущих в Японии иностранцев достигло рекордного уровняОбщество
- Русский
Согласно демографическому опросу, основанному на Базовом реестре жителей по состоянию на 1 января 2025 года, который опубликовало Министерство внутренних дел и коммуникаций, численность населения страны составила 124 336 900 человек, что на 0,44% меньше, чем в предыдущем году.
Из них число японских граждан уменьшилось на 908 574 (0,75%) по сравнению с предыдущим годом до 120 653 227. Население продолжает сокращаться всё более быстрыми темпами, убывая уже 16 лет подряд, начиная с 2009 года. По префектурам в Токио наблюдался рост на 16 825 человек (0,13%), но в прочих 46 префектурах население продолжало сокращаться. Самый большой темп снижения был в префектурах Акита (1,91%), Аомори (1,72%), Коти (1,71%) и Иватэ (1,69%), то есть быстрее всего население уменьшается в северо-восточном регионе Тохоку.
Число рождений в Японии в 2024 году составило 687 689, устанавливая новый рекордный минимум девять лет подряд и впервые снизившись ниже уровня в 700 000. Естественная убыль, при которой число смертей превышает число рождений, составила 912 161, увеличиваясь 17-й год подряд.
С другой стороны, число иностранных резидентов после снятия эпидемических ограничений в 2023 году растёт, увеличилось на 354 089 человек (10,65%) до 3 677 463 человек. Это самый высокий показатель с 2013 года, когда начали подсчёт проживающих в Японии иностранцев.
Среди префектур Токио имеет самое большое население (всего включая иностранцев) – 14 002 534 человека. Далее следуют префектуры Канагава (9 202 559 чел.) и Осака (8 771 961 чел.) В префектуре Тоттори проживает наименьшее количество людей – 534 003 человек, что составляет менее 1/26 от населения Токио.
Общая численность населения трёх крупнейших мегаполисов – Токио, Кансай и Нагоя, включая иностранцев, составляет 66 008 727 человек. Она тоже снижается уже четыре года подряд, но по-прежнему составляет 53,09% от общей численности населения. Иностранные жители ещё более сконцентрированы в крупных городах: 68,58% от общего числа проживают в префектурах трёх мегаполисов.
Префектуры с самым большим и самым маленьким населением (все жители, включая иностранцев)
|Токио
|14 002 534
|Тоттори
|534 003
|Канагава
|9 202 559
|Симанэ
|642 590
|Осака
|8 771 961
|Коти
|664 863
|Айти
|7 483 755
|Токусима
|700 409
|Сайтама
|7 374 294
|Фукуи
|746 690
|Тиба
|6 311 579
|Сага
|794 252
|Хёго
|5 393 607
|Яманаси
|801 056
|Фукуока
|5 086 957
|Вакаяма
|901 193
|Хоккайдо
|5 044 825
|Акита
|907 593
|Сидзуока
|3 575 704
|Кагава
|939 965
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций
Префектуры с самым большим и самым маленьким количеством проживающих иностранцев
|Токио
|721 223
|Акита
|5753
|Осака
|328 128
|Тоттори
|6005
|Айти
|321 905
|Кочи
|6661
|Канагава
|284 889
|Аомори
|8415
|Сайтама
|257 656
|Токусима
|8769
|Тиба
|227 013
|Вакаяма
|10 032
|Хёго
|140 102
|Ямагата
|10 318
|Сидзуока
|120 111
|Симанэ
|10 455
|Фукуока
|111 461
|Иватэ
|11 163
|Ибараки
|100 188
|Сага
|11 175
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций
Материалы
- Министерство внутренних дел и коммуникаций: Население, демографические тенденции и количество домохозяйств по данным Базового реестра жителей
Фотография к заголовку: PIXTA
