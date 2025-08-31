Население Японии за 2024 год сократилось на 900 000 человек, число живущих в Японии иностранцев достигло рекордного уровня

Население Японии неуклонно сокращается, и из-за старения населения и падения рождаемости этот процесс ускоряется с каждым годом.

Согласно демографическому опросу, основанному на Базовом реестре жителей по состоянию на 1 января 2025 года, который опубликовало Министерство внутренних дел и коммуникаций, численность населения страны составила 124 336 900 человек, что на 0,44% меньше, чем в предыдущем году.

Из них число японских граждан уменьшилось на 908 574 (0,75%) по сравнению с предыдущим годом до 120 653 227. Население продолжает сокращаться всё более быстрыми темпами, убывая уже 16 лет подряд, начиная с 2009 года. По префектурам в Токио наблюдался рост на 16 825 человек (0,13%), но в прочих 46 префектурах население продолжало сокращаться. Самый большой темп снижения был в префектурах Акита (1,91%), Аомори (1,72%), Коти (1,71%) и Иватэ (1,69%), то есть быстрее всего население уменьшается в северо-восточном регионе Тохоку.

Число рождений в Японии в 2024 году составило 687 689, устанавливая новый рекордный минимум девять лет подряд и впервые снизившись ниже уровня в 700 000. Естественная убыль, при которой число смертей превышает число рождений, составила 912 161, увеличиваясь 17-й год подряд.

С другой стороны, число иностранных резидентов после снятия эпидемических ограничений в 2023 году растёт, увеличилось на 354 089 человек (10,65%) до 3 677 463 человек. Это самый высокий показатель с 2013 года, когда начали подсчёт проживающих в Японии иностранцев.

Среди префектур Токио имеет самое большое население (всего включая иностранцев) – 14 002 534 человека. Далее следуют префектуры Канагава (9 202 559 чел.) и Осака (8 771 961 чел.) В префектуре Тоттори проживает наименьшее количество людей – 534 003 человек, что составляет менее 1/26 от населения Токио.

Общая численность населения трёх крупнейших мегаполисов – Токио, Кансай и Нагоя, включая иностранцев, составляет 66 008 727 человек. Она тоже снижается уже четыре года подряд, но по-прежнему составляет 53,09% от общей численности населения. Иностранные жители ещё более сконцентрированы в крупных городах: 68,58% от общего числа проживают в префектурах трёх мегаполисов.

Префектуры с самым большим и самым маленьким населением (все жители, включая иностранцев)

Токио 14 002 534 Тоттори 534 003 Канагава 9 202 559 Симанэ 642 590 Осака 8 771 961 Коти 664 863 Айти 7 483 755 Токусима 700 409 Сайтама 7 374 294 Фукуи 746 690 Тиба 6 311 579 Сага 794 252 Хёго 5 393 607 Яманаси 801 056 Фукуока 5 086 957 Вакаяма 901 193 Хоккайдо 5 044 825 Акита 907 593 Сидзуока 3 575 704 Кагава 939 965

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций

Префектуры с самым большим и самым маленьким количеством проживающих иностранцев

Токио 721 223 Акита 5753 Осака 328 128 Тоттори 6005 Айти 321 905 Кочи 6661 Канагава 284 889 Аомори 8415 Сайтама 257 656 Токусима 8769 Тиба 227 013 Вакаяма 10 032 Хёго 140 102 Ямагата 10 318 Сидзуока 120 111 Симанэ 10 455 Фукуока 111 461 Иватэ 11 163 Ибараки 100 188 Сага 11 175

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций

