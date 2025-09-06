В Японии менее 40% не состоящих в браке людей в возрасте 20-29 лет хотят иметь детей, и этот показатель снижается второй год подряд

Опрос людей в возрасте от 20 до 59 лет (исключая студентов) показал, что менее 40% не состоящих в браке людей в возрасте от 20 до 29 лет хотят иметь детей.

Причины нежелания заводить детей: экономические проблемы

Онлайн-опрос проводился компанией Mynavi, предоставляющей комплексные кадровые услуги в Токио, в апреле 2025 года. Было получено 2930 релевантных ответов от неженатых мужчин и женщин, не имеющих детей.

Среди не вступавших в брак людей 39,7% в возрасте 20-29 лет и 30,8% в возрасте 30-39 лет ответили, что хотели бы иметь детей. Для людей 20-29 лет этот показатель снизился на 8,4 процентных пункта по сравнению с 2023 годом.

Когда людей, которые ответили, что не хотят детей, попросили назвать несколько причин, то люди 20-29 лет чаще всего отвечали, что это требует больших финансовых затрат (41,4%), далее следовал ответ «Не уверен, что смогу воспитать» (40,7%). Таким образом, компания делает вывод, что на нежелание иметь детей могут влиять финансовые соображения.

Между тем, на вопрос о взглядах не состоящих в браке людей на брак 48,0% респондентов в возрасте 20-29 лет, 38,9% респондентов в возрасте 30-39 лет, 27,7% респондентов в возрасте 40-49 лет и 23,2% респондентов в возрасте 50-59 лет ответили, что считают брак необходимым для себя. По сравнению с 2022 годом для респондентов в возрасте 20–39 лет этот показатель снизился более чем на 10 процентных пунктов, что свидетельствует о заметном изменении взглядов на брак.

