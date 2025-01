Самый продаваемый в мире мотоцикл «суперкаб» всё так же мчится вперёд

Неотъемлемая часть любых японских пейзажей – мотоцикл «суперкаб» (Super Cub) компании Honda. Этот шедевр, в который вложил частичку своей души основатель компании Хонда Соитиро, и сегодня продолжает мчаться по всему миру – из прошлого в будущее. Давайте вспомним историю этой эволюции.

«С каба начинаем, кабом и заканчиваем»

С самого детства, сколько я себя помню, иначе говоря, более полувека, «суперкаб» остается знакомым и родным предметом повседневной жизни и быта. Будь то доставка утренних и вечерних газет, или японской и китайской лапши из ресторанчиков по соседству – изо дня в день этот небольшой мотоцикл-труженик выполняет массу самой разной работы. Его присутствие легко узнается даже на слух – по характерному ворчанию мотора и щелканью механизма переключения скоростей. Будь то сердце столичного мегаполиса или дальняя сельская глубинка – «суперкаб» стал уникальным явлением, привычным и незаменимым в любой точке Японии.

Как журналисту, пишущему о мотоциклах, мне довелось побывать за рулем множества самых разных аппаратов – как отечественных, так и зарубежных, и тем не менее, садясь за руль «суперкаба», я каждый раз вновь испытываю очарование уютным урчанием его двигателя, простотой в обращении и нетребовательностью к водительским навыкам сидящего за рулем, а также замечательно бережливого расхода топлива. А о том, чтобы такой мотоцикл ломался и подводил хозяина, слышать не доводилось. Подобно тому, как в среде рыбаков бытует присказка: «с лодки начинается, лодкой и заканчивается», у мотоциклистов уже давно принято комментировать увлечение байками присказкой: «с каба начинаем, кабом и заканчиваем». И в этом нет ничего удивительного, поскольку, не говоря о том, что «суперкаб» является наиболее подходящим выбором для освоения азов езды, он замечательно подходит и тем, кто продолжает пользоваться мотоциклом в преклонном возрасте.

Вспомним основные вехи истории «суперкаба»:

Август 1958 г. : Поступила в продажу первая модель Super Cub C100.

: Поступила в продажу первая модель Super Cub C100. 1959 г. : Начался экспорт в Соединенные Штаты.

: Начался экспорт в Соединенные Штаты. 1961 г. : Число произведенных в мире мотоциклов серии Super Cub достигло 1 млн.

: Число произведенных в мире мотоциклов серии Super Cub достигло 1 млн. 1964 г. : Поступил в продажу Super Cub C65, в котором впервые применен верхний распределительный вал (OHC).

: Поступил в продажу Super Cub C65, в котором впервые применен верхний распределительный вал (OHC). 1974 г. : Общее число выпущенных в мире «суперкабов» достигло 10 млн.

: Общее число выпущенных в мире «суперкабов» достигло 10 млн. 1983 г. : Модель Super Cub 50 достигла пробега 180 км на литр топлива.

: Модель Super Cub 50 достигла пробега 180 км на литр топлива. 2005 г. : Общее количество выпущенных в мире «суперкабов» достигло 50 млн.

: Общее количество выпущенных в мире «суперкабов» достигло 50 млн. 2008 г. : Исполнилось полвека с начала продаж, в общей сложности по всему миру произведено 60 млн «суперкабов».

: Исполнилось полвека с начала продаж, в общей сложности по всему миру произведено 60 млн «суперкабов». 2014 г. : Внешняя форма «суперкаба» зарегистрирована в Японии как объемный товарный знак

: Внешняя форма «суперкаба» зарегистрирована в Японии как объемный товарный знак 2017 г. : Общее количество выпущенных в мире «суперкабов» достигло 100 млн

: Общее количество выпущенных в мире «суперкабов» достигло 100 млн 2025 г.: Планируется прекращение производства модели с объемом двигателя 50 кубических сантиметров.

Создавал Хонда Соитиро, продавал Фудзисава Такэо

Продюсером «суперкаба» выступал один из основателей компании Honda, возглавлявший менеджмент компании Фудзисава Такэо, а разработчиком – сам отец-основатель фирмы, выдающийся инженер Хонда Соитиро.

В декабре 1956 года они оба отправились в Европу в поисках идей для создания изделий, которые смогли бы стать хитами продаж. В то время в Японии были очень популярны мотороллеры, и в 1954 году компания Honda тоже выпустила в продажу модель Juno K с корпусом из усиленного волокном пластика (FRP). Однако модели не хватало мощности для своего веса, и из-за слишком частых поломок ее решительно нельзя было назвать успешным изделием. Хонда и Фудзисава знали, что в Европе очень многие пользуются мотороллерами и мопедами в повседневной жизни, и с учетом разницы культур занимались поиском оптимального компактного двухколесного друга, необходимого японцам.



Модель вспомогательного двигателя для велосипедов «Каб F», которую компания Honda выпустила в продажу в 1952 году, очень полюбилась пользователям и запомнилась своим белым бензобаком и красным кожухом двигателя. (Снимок сделан автором статьи)

Концепция, к которой пришли Хонда и Фудзисава, выражалась двумя формулировками: «возможность управлять даже одной рукой, чтобы ресторанный доставщик мог запросто развозить лапшу», и «возможность для женщин ездить в юбке». По возвращении на родину из Европы Хонда с самого начала 1956 года возглавил разработку нового двигателя. В те времена мейнстримом среди мотоциклетных двигателей были легкие, простые по конструкции и при этом достаточно мощные двухтактные модели, но Хонда предпочел более эффективно расходующий топливо и не выбрасывающий масло четырехтактный двигатель. Отдавая приоритет удобству посадки и обращения с мотоциклом, создатели прибегли к новшествам самых разных направлений: двигатель разместили максимально низко, с целью освободить от функций управления левую рукоятку руля специально разработали центробежное автоматическое сцепление и т. д. При объеме в 50 кубических сантиметров максимальная мощность составила 4.5 лошадиных силы. Поскольку при том же объеме в 50 «кубиков» двухтактный двигатель «Хонда Каб F» (предназначенный для установки на велосипед) развивал одну лошадиную силу, фактически мощность удалось увеличить более чем четырехкратно.

В конструкции самого мотоцикла тоже получили воплощение весьма разнообразные идеи. Что касается диаметра колес, исходя из соображения о том, что доля асфальтированных составляла в то время порядка 10%, и принимая во внимание то, что физически японцы невелики, создатели решили, что самый лучший размер – семнадцать дюймов. Но из-за того, что в стране колес такого размера не существовало, им пришлось в срочном порядке подыскивать производителя, который взялся бы за массовое производство таких покрышек. Что же касается стилевых особенностей «суперкаба», то дизайн разрабатывался в первую очередь исходя из 17-дюймовых колес, и если бы не нашлось компании, которая откликнулась на этот запрос, то, возможно, элегантная линейка кузовов S-образной формы, которая продолжается и поныне, так и не увидела бы свет.



«Суперкаб» C100 первого поколения, поступивший в продажу в августе 1958 года. Цена реализации поначалу составляла 55 тыс. йен в то время, когда начальная зарплата служащего составляла 8 500 йен. Тем не менее, эти мотоциклы были нарасхват (Снимок предоставлен компанией Honda)

Вдобавок, характерную часть кузова, прикрывающую ноги и выполняющую функции защиты от грязи и брызг из-под переднего колеса, решили изготавливать из легкой полиэтиленовой смолы. Поскольку в то время у производителей, специализирующихся на выпуске комплектующих из этого материала, не было опыта формовки столь крупных элементов, они соглашались на массовое производство только при условии, что Honda обеспечит подготовку металлических форм для их выпуска.

Поскольку мотоцикл превосходил вспомогательный двигатель для велосипеда Cub F, новая модель получила название Super Cub C100», и с самого поступления в продажу в августе 1958 года стал безусловным хитом продаж. Хотя в то время количество всех продаваемых в стране в месяц двухколесных автотранспортных средств составляло около 40 тысяч, Фудзисава заявил: «Одних только «суперкабов» в месяц можно продавать по 30 тысяч». В дальнейшем, уже на третий год с начала продаж, годовой выпуск подпрыгнул примерно до 560 тысяч, что со всей очевидностью превзошло смелое заявление Фудзисавы.

От успеха в Америке к распространению по всей планете

За два года до начала продаж «суперкаба» Фудзисава начал заниматься изучением зарубежных рынков. Если в Европе количество продаваемых за год двухколесных автотранспортных средств составляло тогда 2 млн единиц, в Америке их продавали всего 50 тыс. Это объяснялось тем, что в то время в Америке у мотоциклов сложился устойчивый имидж средства передвижения людей, живущих за рамками закона, причем главное место в продажах занимала продукция с двигателями больших объемов компаний Harley-Davidson и Triumph.

При всех ожидаемых трудностях, успех в Соединенных Штатах как на рынке с самой высокой покупательной способностью сулил большую финансовую отдачу и мог стать трамплином для взлета во всем мире. Фудзисава решил, что в первую очередь вызов должен быть брошен именно американскому рынку. В 1959 году, уже на следующий год после того, как Honda начала продажи «суперкаба» в Японии, компания учредила в Лос-Анджелесе предприятие America Honda Motor. Для него приготовили товарную линейку сразу из четырех моделей, и тем не менее показатели продаж поначалу оказались просто катастрофическими.

Выходом из этой тяжелой ситуации стал «суперкаб C100» (на американском рынке он предлагался под названием Honda 50). Если в Японии этот мотоцикл получил распространение как «рабочая лошадка» для развозчиков, а также для тех, кто ездит на мотоцикле на работу, то в Америке его высоко оценили в качестве игрушки для отдыха, которую можно запросто закинуть в пикап или кемпинг-кар, отправляясь на природу.

Проанализировав рыночные тренды, Honda America стала широко предлагать модель Honda 50 не в мотоциклетных магазинах, а в центрах «все для спорта» и «все для рыбалки», подкрепляя эти каналы сбыта широкой публикацией рекламы в газетах и журналах. Такие усилия принесли свои плоды, и в 1962 году количество проданных за год мотоциклов превысило 40 тысяч.



Плакат рекламной кампании «Самые прекрасные люди», которую Honda развернула в Америке в 1963 году. Подобные материалы долгое время публиковались в таких престижных глянцевых журналах как Time, Life, Look, Post и др., а с 1964 года подключилась и телевизионная реклама. (Снимок предоставлен компанией Honda)

Далее в 1963 году в полную силу развернулась широкая рекламная кампания «Самые прекрасные люди» (The Nicest People Campaign). Слоган этой кампании «На Хонде встретишь самых замечательных людей» (YOU MEET THE NICEST PEOPLE ON A HONDA) сопровождался иллюстрациями, предлагавшими самые разнообразные варианты использования мотоцикла. Главный успех кампании состоял в том, что она изменила образ мотоцикла – из удела маргиналов на грани закона он превратился в двухколесное средство мобильности, делающее жизнь удобной и приятной. Так Honda 50 стала в Соединенных Штатах самым настоящим социальным явлением.

Примерно в то же время, когда удалось добиться успеха в Америке, Honda приступила к производству «суперкабов» за рубежом. Исходя из философии предприятия «производить там, где имеется спрос», заводы перенесли в 1961 году на Тайвань, в 1963 году в Бельгию, а затем в 1967 году в Таиланд. В настоящее время «суперкабы» выпускают 10 производственных центров в 9 странах мира.



Завод по производству «суперкабов» для японского рынка в Кумамото. (Снимок предоставлен компанией Honda)

Продвижение и эволюция в разных странах

По прошествии 59 лет с рождения модели C100, в октябре 2017 года совокупное количество выпущенных по всему миру мотоциклов серии «суперкаб» достигло 100 млн. Тем самым был установлен мировой рекорд для отдельной серии, а в настоящий момент общее число выпущенных «суперкабов» уже превысило 110 млн.



Модель-вариация CT125 «хантеркаб». Один из самых продаваемых в Японии мотоциклов с объемом двигателя 125 кубических сантиметров. У «хантеркаба» большой багажник, и многие пользуются такими мотоциклами для путешествий с палаткой. (Снимок сделан автором статьи)

Есть очень разные варианты «суперкаба», приспособленные к потребностям разных стран. К примеру, в Японии уже на раннем этапе в 1961 году на национальном мотошоу была представлена версия C100 для доставщиков газет. А в Соединенных Штатах тогда же для тех, кто ездит за пределами обустроенных автотрасс, в продажу выпустили модель CA100T Trail 50.



Модель WAVE110i AT поступила в продажу в Таиланде в 2010 году. Этот мотоцикл оснащен автоматической трансмиссией – такой же, какие используются в скутерах. Серия WAVE, появившаяся в этой стране в 1995 году, стала хитом продаж благодаря современному дизайну. (Снимок сделан автором статьи)

В 1995 году в Таиланде появилась модель WAVE, которую отличал стильный современный дизайн. Она стала большим хитом продаж не только в Юго-Восточной Азии, но и в Южной Америке. Поскольку в Бразилии не принято ездить на мотоцикле с вещами сверху, в 1998 году в этой стране появилась серия Biz, оснащенная объемистым багажником под сиденьем. Эти мотоциклы тоже стали стандартом для южноамериканского региона.



На церемонии в ознаменование выпуска по всему миру в общей сложности 100 миллионов «суперкабов» были представлены все разновидности, которые производятся в мире. На фото – бразильская модель Biz125. (Снимок предоставлен компанией Honda)

Ужесточение норм, регулирующих эмиссии выхлопных газов в Японии с ноября 2025 года, сделало невозможным дальнейшее производство мотоциклов с двигателем объемом не более 50 кубических сантиметров. В декабре 2024 года Хонда выпустила в продажу ограниченным тиражом так называемую «самую последнюю модель» с таким объемом двигателя, а в мае 2025 года их производство запланировано прекратить. Но это отнюдь не значит, что история «суперкаба» подошла к концу, поскольку выпуск и продажа моделей с объемом двигателя 110 «кубиков» продолжатся. Легкий в управлении, удобный и вместе с тем экономичный, прочный и не подверженный поломкам, мотоцикл «суперкаб» можно повстречать на дороге в любом уголке мира. И пусть при такой встрече читателю вспомнится, что мотоцикл, который он видит – один из 110 миллионов собратьев, произведенных по всему миру.



Модель в честь 50-летия популярного персонажа Hello Kitty компании Sanrio. Подобное взаимодействие с другими создателями – не редкость для Honda. (Снимок предоставлен компанией Honda)

Фотография к заголовку: Оя Юити за рулем «суперкаб 110» – модели, переход к выпуску которой состоялся в 2022 году. Этот мотоцикл соответствует новейшим стандартам эмиссий, а для облегчения ремонта проколов его колеса оснастили бескамерными покрышками. (Снимок предоставлен изданием Motor-fun Bikes)