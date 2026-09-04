Итоги месяца: август 2026

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Особое предупреждение о ливнях максимального пятого уровня в префектурах Тиба, Исикава, Тояма и Фукуи, выход рек из берегов и обширные затопления жилья вновь напомнили, что наш архипелаг сильно подвержен стихийным бедствиям. Ушли из жизни выдающиеся люди – Окуда Хироси, Киси Кэйко, Кусама Яёи. Основные события августа 2026 года в Японии.

Первая за 28 лет скоординированная интервенция Японии и США на валютном рынке

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Двадцатитрехлетняя Куваки Сихо одержала победу в плей-офф Открытого женского чемпионата AIG в Великобритании. Это ее первая победа в AIG. Куваки стала седьмой по счету японкой, добившегося чемпионского титула в турнире AIG, а ее победа - восьмой по счету.



Куваки Сихо торжествует после победы в плей-офф, гольф-клуб Royal Lytham & St Annes (© AFP/Jiji Press)

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Министры финансов Японии и США одновременно выступили с заявлениями о том, что 31 июля по североамериканском восточному времени Япония и США провели на международном валютном рынке согласованную интервенцию по приобретению японской йены. Скоординированную интервенцию власти Японии и США осуществили впервые за 28 лет.

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Такаги Михо – рекордсменка среди японских конкобежек по числу олимпийских медалей (в общей сложности 10), которая весной объявила о завершении спортивной карьеры, удостоена Премии Народного почета.



Такаги Михо на церемонии награждения в офисе премьер-министра получает из рук Такаити Санаэ знак Премии Народного почета [официальная съемка] (© AFP/Jiji Press)

Агентство иммиграционных услуг опубликовало официальную инструкцию по ужесточению получения иностранцами статуса постоянно проживающего в стране. Теперь для получения этого статуса в принципе требуется, чтобы годовой доход соискателей превышал средний годовой доход японского домохозяйства, а пенсионный план соответствовал 30-летнему участию в национальной пенсионной системе.

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На внеочередном заседании кабинета министров правительство Японии утвердило курс на снижение с апреля 2027 года на двухлетний срок ставки налога на потребление для продовольственных товаров и напитков с нынешних восьми процентов до одного процента.

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Правительство Японии присвоило землетрясению в префектуре Кумамото статус чрезвычайно сильного стихийного бедствия. Это позволит государству оказать помощь в восстановлении сельского хозяйства и инфраструктуры, а также облегчить финансовую нагрузку и поддержать возвращение населения к нормальной жизни.

Стартовал сезон матчей Японской профессиональной футбольной лиги (J-лиги). Впервые с рождения лиги в 1993 году сезон начался не как прежде – в феврале, а в августе. С перерывом на зиму сезон будет продолжаться до июня следующего года. Теперь график проведения матчей согласуется с сезонами главных европейских футбольных лиг, а также с проведением игр Азиатской лиги чемпионов (ACL).

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Успешно состоялся запуск девятой по счету основной японской ракеты-носителя H3. Впервые после неудачного запуска в конце прошлого года на орбиту выведены действующие спутники и восстановлена работа в нормальном режиме.

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Стало известно о том, что скончался Окуда Хироси, в прошлом президент автомобилестроительной компании Toyota и председатель Федерации бизнеса Японии (Кэйданрэн). Ему было 93 года. Под его руководством Toyota разработала и выпустила на рынок первую модель автомобиля с гибридной силовой установкой – Prius, а также продвинулась на зарубежных рынках и существенно усилила свои международные позиции.



Окуда Хироси (© Jiji Press)

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Президент России Владимир Путин впервые посетил остров Эторофу, входящий в состав Северных территорий. Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила: «Это территория нашей страны. Мы решительно протестуем».

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В связи с рекордным ливнем в префектуре Тиба Метеорологическое управление Японии опубликовало чрезвычайное предупреждение о ливнях максимального пятого уровня для пяти городов, включая Тибу и Оамисирасато. Тринадцать человек погибли, в том числе в блокированных бедствием автомобилях на затопленных дорогах. Количество домов, пострадавших от затопления, превысило 4.100. Премьер-министр Такаити Санаэ выразила намерение присвоить ливням статус чрезвычайно сильного стихийного бедствия.

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По случаю 81-й годовщины поражения в войне правительство Японии провело в спортивном комплексе национальных единоборств «Нихон будокан» Национальную церемонию памяти павших в войне. В то время как император Японии в своем выступлении выразил «глубокое сожаление», премьер-министр Такаити Санаэ, выступившая на церемонии впервые после вступления в должность, не стала говорить о сожалении.

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Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении председателя Международного уголовного суда Аканэ Томоко

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На международной конференции по квотам на вылов тихоокеанского голубого тунца было согласовано поддержанное Японией предложение о повышении с 2027 года на 25% квот на вылов крупных особей массой 30 кг и выше. Теперь имеется вероятность, что с учетом роста импорта из других стран, чьи квоты были увеличены, цены на тунца на японском рынке снизятся.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа объявила о введении санкций в отношении председателя Международного уголовного суда (МУС) Аканэ Томоко. В связи с этим МУС опубликовал заявление, осуждающее данный шаг как «ставящий под угрозу сам международный порядок, основанный на верховенстве закона».

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Стало известно, что 7 августа скончалась от старости актриса и литератор Киси Кэйко, известная исполнением ролей в кинофильмах «Твоё имя» и «Младший брат». Ей было 93 года.



Киси Кэйко, снимок сделан в апреле 1990 года (© Jiji Press)

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В городе Канума префектуры Тотиги на территории станции Син-Канума железнодорожной линии Тобу Никко поезд-экспресс сбил четырех рабочих, занимавшихся удалением травы возле путей. Все четверо погибли.

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Министерство юстиции привело в исполнение смертный приговор, вынесенный Таками Сунао за поджог в 2009 году в городе Осака зала игровых автоматов-патинко, результатом которого стала гибель пяти человек. Смертная казнь в стране состоялась впервые за год и два месяца и в первый раз при премьер-министре Такаити Санаэ.

Наследный принц Японии Акисино в супругой в ходе официального визита в Парагвай приняли участие в церемонии по случаю 90-летия начала иммиграции японцев в эту страну в столице Асунсьоне. В своем выступлении наследный принц Акисино заявил: «Выражаю сердечное уважение» общине выходцев из Японии, укоренившейся в парагвайском обществе.



Наследный принц Акисино с супругой на официальной церемонии по случаю 90-летия начала иммиграции японцев в Парагвай, Асунсьон (© Jiji Press)

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Золотые медалисты в парном фигурном катании зимней Олимпиады в Милане и Кортине – Миура Рику и Кихара Рюити, которых в Японии прозвали парой «Рикурю», объявили о помолвке.

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Спикер законодательного собрания префектуры Фукуока Кураути Исао сложил депутатские полномочия после того, как несколько бывших спикеров и вице-спикеров дали показания о том, что перед тем как занять эти должности они вручали крупные денежные суммы старшим представителям крупнейшего объединения в законодательном собрании - фракции Либерально-демократической партии.

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Правительство приняло распоряжение, пересматривающее сумму сборов, связанных с оформлением статуса проживания для иностранцев. В зависимости от срока пребывания, сбор за обновление или изменение статуса пребывания, который ранее был единым и составлял 6 тыс. йен, повышен до пределов от 10 тыс. до 75 тыс. йен, сбор за оформление статуса постоянного проживания повышен с нынешних 10 тыс до 200 тыс йен. Распоряжение вступает в силу с 1 октября.

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Стало известно, что 14 августа в одной из больниц Токио от полиорганной недостаточности скончалась художница-авангардистка, кавалер Ордена культуры Кусама Яёи, славу которой принесли работы с использованием узоров в горошек, а также изукрашенные этими узорами скульптуры в форме тыквы и другие произведения. Ей было 97 лет.



Кусама Яёи, снимок сделан 13 сентября 2013 года (© Jiji Press)

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В городе Хими префектуры Тояма, а также в городах Хакуи, Сика, Ходацусимидзу и Наканото префектуры Исикава объявлено предупреждение о чрезвычайно сильном ливне максимального пятого уровня. Последовательно формировавшиеся дождевые полосы привели к разливу рек и затоплению жилья. Рано утром 30 августа предупреждения о чрезвычайно сильном ливне пятого уровня были объявлены для городов Оно и Кацуяма префектуры Фукуи.



Затопленный ливнем экскаватор в городе Хими префектуры Тояма (© Jiji Press)

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На рынке облигаций в Токио доходность новых долгосрочных государственных займов с десятилетним сроком погашения на какое-то время выросла до 2,950%. Такого уровня не наблюдалось приблизительно 30 лет с октября 1996 года.

Министерство экономики, торговли и промышленности обратилось к администрации города Хитатиомия в префектуре Ибараки с просьбой о проведении подготовительного документального обследования в рамках выбора места под строительство объекта для окончательной утилизации высокорадиоактивных ядерных отходов с с атомных электростанций. Это уже второй случай вслед за Минамиогисима в деревне Огасавара (административно входит в состав Токио), когда власти страны обращаются с такой просьбой к городской администрации, не дожидаясь мнения местного населения. В случае реализации это станет уже пятым документальным исследованием.

Партия Центристский реформаторский альянс, сформированная в январе объединением в Палате представителей депутатов от Конституционно-демократической партии и партии Комэй, приняла решение отложить полное слияние, включая депутатов Палаты советников и депутатов местных законодательных собраний. Новая партия создавалась с целью смены политической власти в стране, однако теперь участники решили вновь разделиться на изначальные партии.

Фотография к заголовку: Автомобиль на затопленной ливнем парковке минимаркета-комбини в городе Оамисирасато префектуры Тиба, 14 августа (© Kyodo Images)