Япония в 81-ю годовщину окончания войны подтвердила свою приверженность миру
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Токио, 15 августа (Jiji Press). Правительство Японии провело в Токио мемориальную церемонию, посвящённую 81-й годовщине окончания Второй мировой войны. Участники церемонии почтили память около 3,1 миллиона жертв войны в Японии и подтвердили свою приверженность миру.
Около 4180 человек, включая императора Нарухито, императрицу Масако, премьер-министра Такаити Санаэ и родственников погибших, присутствовали на церемонии в зале Ниппон Будокан в районе Тиёда. В полдень они вознесли молитвы в память о погибших на войне.
В своей речи император сказал: «Оглядываясь на долгий период послевоенного мира, размышляя о нашем прошлом и помня о чувстве глубокого раскаяния, я искренне надеюсь, что ужасы войны никогда больше не повторятся».
Повторяя свою прошлогоднюю речь, он сказал: «Я искренне надеюсь, что мы продолжим передавать из поколения в поколение память о страданиях, пережитых во время и после войны, и в единстве духа будем стремиться к миру и счастью народа в будущем».
В своем выступлении Такаити заявила, что Япония никогда не допустит повторения ужасов войны и передаст эту клятву будущим поколениям. Она добавила,
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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