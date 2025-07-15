Через 80 лет после окончания войны 94-летняя женщина вспоминает обстрелы города с моря
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Камаиси, префектура Иватэ, 14 июля (Jiji Press). Город Камаиси префектуры Иватэ считается первым местом на главном японском острове Хонсю, которое подверглось морской бомбардировке со стороны союзных стран во время Второй мировой войны.
17 июля и 9 августа 1945 года по этому городу, где находился крупный сталелитейный завод, было выпущено более 5000 снарядов, в результате чего погибло в общей сложности 782 человека, в основном мирные жители.
Обстрелы оба раза длились около двух часов, и 94-летняя Сано Муцуко, учившаяся в расположенной примерно в 30 километрах от места происшествия школе для девочек, отчётливо слышала грохот.
Сано было 14 лет, когда в апреле 1945 года она вместе с другими эвакуировалась из своего родного города Камаиси в школу в соседнем городе Тоно.
После второго нападения ещё несколько одноклассников Сано эвакуировались из Камаиси. Ей оставалось лишь поддерживать убитых горем друзей, потерявших близких.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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