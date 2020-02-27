В Японии от коронавируса умерло уже 7 человек

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). В Японии зарегистрировано ещё два случая смерти, связанных с коронавирусом COVID-19, и число смертей от коронавируса в стране достигло семи.

Министерство здравоохранения объявило о смерти заражённого мужчины в возрасте 80 лет в Токио, и в самой северной префектуре, Хоккайдо, был зарегистрирован первый смертельный случай заболевания COVID-19.

У токийского мужчины был диабет, и он умер, по-видимому, от пневмонии, заявили представители столичного правительства Токио. Его инфекция была подтверждена 18 февраля, но, по их словам, путь заражения не отслеживается.

25 февраля на Хоккайдо пожилой человек в городе Хакодате скончался от вирусной пневмонии, и положительный результат теста на коронавирус получен 26 февраля, по данным городской администрации. 16 февраля у него начался кашель, и на следующий день он был госпитализирован.

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