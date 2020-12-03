Япония вслед за Великобританией готова одобрить вакцины от коронавируса

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Токио, 2 декабря (Jiji Press). Правительство Японии готово одобрить вакцины против COVID-19, сообщил высокопоставленный правительственный чиновник после сообщений о том, что Великобритания одобрила вакцину, совместно разработанную американским производителем лекарств Pfizer Inc. и немецкой компанией BioNTech.

«Если заявка на одобрение (на вакцину COVID-19) будет подана (в Японии), мы утвердим её после подтверждения эффективности и безопасности», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Кабинета министров Като Кацунобу.

«Мы ждём действий со стороны разработчиков (вакцины), – сказал высокопоставленный представитель правительства. – Мы будем поддерживать связь с производителями».

Правительство Японии заключило контракты с тремя американскими и британскими производителями лекарств, чтобы обеспечить вакцины от COVID-19 для более чем 145 миллионов человек. Оно планирует позволить пройти вакцинацию в первую очередь медицинским работникам и пожилым людям.

После того, как производители подадут заявку на утверждение потенциальных вакцин, министерство здравоохранения, как ожидается, быстро рассмотрит и утвердит заявки на срочный импорт вакцин.

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