AstraZeneca и Япония достигли окончательного соглашения о поставках вакцин
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Лондон, 11 декабря (Jiji Press). AstraZeneca PLC объявила, что достигла окончательного соглашения с правительством Японии о поставке вакцины против коронавируса.
Британская фармацевтическая компания предоставит Японии 120 миллионов доз вакцины, которых достаточно для вакцинации 60 миллионов человек, то есть примерно половины населения страны.
AstraZeneca заявила, что подаст заявку на одобрение вакцины регулирующим органом в Японии на основе результатов клинических испытаний, в том числе проведенных в стране.
Компания заявляет, что вакцина эффективна на уровне до 90%, а в среднем – на 70%. Она уже подала заявку на одобрение в ряде стран, включая Великобританию.
Двухкомпонентная вакцина может храниться при 2-8 градусах Цельсия, что значительно выше, чем -70 градусов, требуемых для конкурирующих вакцин.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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