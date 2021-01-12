В Японии выявлены заражённые новым вариантом коронавируса среди прибывших из Бразилии
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Токио, 10 января (Jiji Press). Ещё один новый вариант нового коронавируса был обнаружен в Японии у четырёх человек, прибывших из Бразилии и получивших положительный результат теста в карантинной зоне аэропорта, как сообщило министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
По данным министерства, новый мутантный штамм отличается от вариантов, которые были обнаружены в Великобритании и Южной Африке и зарегистрированы также в Японии, но имеет общие черты мутации с ранее обнаруженными вариантами.
Практически нет информации о степени заразности недавно обнаруженного варианта, о том, может ли он вызвать серьёзные симптомы и возможное влияние на эффективность вакцин. Национальный институт инфекционных заболеваний сообщил об открытии Всемирной организации здравоохранения и проводит подробные исследования нового варианта.
По сообщению министерства, из четырёх человек, которые 2 января прилетели в международный аэропорт Токио Ханэда из Бразилии, у мужчины в возрасте 40 лет по прибытии не было никаких симптомов, но позже у него возникли проблемы с дыханием, и он был госпитализирован. У 30-летней женщины наблюдается головная боль. У мужчины в возрастной группе 10-19 лет лихорадка, а у женщины той же возрастной группы симптомы отсутствуют.
По данным министерства, недавно обнаруженный вариант имеет тот же паттерн мутаций, что и вариант, обнаруженный в Великобритании, который является высокозаразным, в структуре спайкового белка на поверхности.Вирус с помощью этого белка прикрепляется к клеткам человека.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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