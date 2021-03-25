Правительство Японии призвало местные органы власти подготовиться к возможному двухкратному всплеску инфекций
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Токио, 24 марта (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии выпустило уведомление, в котором администрациям префектур рекомендовало увеличить медицинские возможности своих префектур, исходя из предположения, что ежедневное количество новых случаев заболевания COVID-19 может вырасти вдвое по сравнению с уровнями этой зимы.
Этот шаг министерства был предпринят в связи с опасениями возможной «четвёртой волны» коронавирусной инфекции в стране.
Министерство потребовало, чтобы администрации префектур разработали план чрезвычайных мер, включающий ограничения на общие медицинские услуги, и сообщили о нём в апреле, а также пересмотрели свои существующие планы по обеспечению больничными койками для пациентов с COVID-19 в мае.
Существующие планы были составлены прошлым летом, и было много случаев, когда подготовленные больничные койки нельзя было использовать немедленно.
Экстренные меры, вероятно, будут включать обеспечение больничных коек путем отсрочки операций и госпитализации пациентов, не страдающих коронавирусной болезнью.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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