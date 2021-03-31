В Токио только 1,35% жителей имеют антитела к новому коронавирусу

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Токио, 30 марта (Jiji Press). Только у 1,35% жителей Токио выявлен положительный результат на антитела к новому коронавирусу, говорится в окончательном отчёте об исследовании, проведенном министерством здравоохранения Японии.

Второй тест на антитела был проведен с 14 по 26 декабря прошлого года и охватил согласившихся в нём участвовать жителей пяти из 47 префектур страны.

Показатель в Токио вырос в 13,5 раза по сравнению с уровнем, отмеченным в первом опросе, проведенном в июне 2020 года.

Последние показатели составили 0,69% в префектуре Осака на западе страны, 0,71% в центральной префектуре Айти, 0,14% в северо-восточной префектуре Мияги и 0,42% в юго-западной префектуре Фукуока.

«Хотя показатели различаются в разных префектурах, определили, что у многих людей всё ещё нет антител», – заявило министерство, указав, что население Японии далеко от состояния «коллективного иммунитета», при котором большинство людей были инфицированы и имеют антитела, а эпидемия утихает.

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