Япония пожертвует до 700 млн долларов в COVAX, организации, которая будет обеспечивать вакцинами от COVID-19 развивающиеся страны

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Токио, 13 мая (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность пожертвовать до 700 миллионов долларов COVAX, международной структуре, созданной для совместной закупки вакцин против COVID-19, сообщили правительственные источники.

Премьер-министр Суга Ёсихидэ должен объявить об этом плане на саммите по вакцинам, который состоится онлайн 2 июня.

Саммит будет организован Японией и международной организацией Альянс вакцинации Гави с целью активизации вакцинации в развивающихся странах.

COVAX, который должен обеспечить глобальный доступ к вакцинам против COVID-19, ставит целью поставить 1,8 миллиарда доз вакцин в развивающиеся страны в 2021 году.

Но, по словам источников, в рамках программы, возглавляемой Альянсом вакцинации Гави и Всемирной организацией здравоохранения, пока не хватает 1,7 миллиарда долларов из предполагаемых необходимых средств в 8,3 миллиарда долларов.

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