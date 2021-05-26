Министерство здравоохранения Японии теряет контакт с некоторыми приезжающими из-за рубежа
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Токио, 25 мая (Jiji Press). Стало известно, что министерство здравоохранения Японии не могло связаться с теми, кто вернулся в страну из-за рубежа, в том числе из Индии, во время карантина, связанного с новым коронавирусом.
По словам информированных источников, проблема возникла, по-видимому, из-за того, что министерство пыталось связаться с репатриантами, используя для общения не те приложения, которые те зарегистрировали. Некоторые из репатриантов получили предупреждение от министерства с угрозой обнародовать их имена, хотя они должным образом сообщили информацию о своём местонахождении и состоянии здоровья в соответствии с инструкциями министерства.
В марте и позднее министерство просило репатриантов сообщать о своем местонахождении и состоянии здоровья во время карантина. Кроме того, они также должны по запросу разговаривать с должностными лицами министерства здравоохранения с помощью видеозвонка, используя приложение для общения на смартфоне.
С 10 мая репатриантам было предложено оставаться в определённых правительством учреждениях в течение шести дней со дня после прибытия и самоизолироваться ещё восемь дней у себя дома или в других местах.
Однако многие репатрианты получили по электронной почте предупреждение о том, что их имена, возможно, будут разглашены, поскольку с ними невозможно связаться, хотя они зарегистрировали контактную информацию своего коммуникационного приложения в аэропортах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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