Министерство здравоохранения Японии теряет контакт с некоторыми приезжающими из-за рубежа

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Токио, 25 мая (Jiji Press). Стало известно, что министерство здравоохранения Японии не могло связаться с теми, кто вернулся в страну из-за рубежа, в том числе из Индии, во время карантина, связанного с новым коронавирусом.

По словам информированных источников, проблема возникла, по-видимому, из-за того, что министерство пыталось связаться с репатриантами, используя для общения не те приложения, которые те зарегистрировали. Некоторые из репатриантов получили предупреждение от министерства с угрозой обнародовать их имена, хотя они должным образом сообщили информацию о своём местонахождении и состоянии здоровья в соответствии с инструкциями министерства.

В марте и позднее министерство просило репатриантов сообщать о своем местонахождении и состоянии здоровья во время карантина. Кроме того, они также должны по запросу разговаривать с должностными лицами министерства здравоохранения с помощью видеозвонка, используя приложение для общения на смартфоне.

С 10 мая репатриантам было предложено оставаться в определённых правительством учреждениях в течение шести дней со дня после прибытия и самоизолироваться ещё восемь дней у себя дома или в других местах.

Однако многие репатрианты получили по электронной почте предупреждение о том, что их имена, возможно, будут разглашены, поскольку с ними невозможно связаться, хотя они зарегистрировали контактную информацию своего коммуникационного приложения в аэропортах.

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