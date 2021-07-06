Заместитель премьер-министра Японии Асо Таро: Япония может принять участие в коллективной самообороне в случае вторжения Китая на Тайвань

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Токио, 5 июля (Jiji Press). Заместитель премьер-министра Японии и министр финансов Асо Таро заявил, что его страна может ограниченно реализовать своё право на коллективную самооборону в случае вторжения Китая на Тайвань.

По словам Асо, если на Тайване возникнет серьёзная проблема, это может быть признано угрозой для Японии.

«В таком случае Японии и США придётся действовать вместе, чтобы защитить Тайвань», – сказал он в своей речи в Токио.

Ссылаясь на недавнее заявление президента Китая Си Цзиньпина о том, что воссоединение с Тайванем является исторической миссией, Асо сказал, что ситуация становится чрезвычайно сложной.

По словам Асо, вместо прямого военного нападения на Тайвань Китай может спровоцировать там беспорядки, а затем их подавить.

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