Президент МОК Томас Бах заявляет о нулевом риске заражения во время Олимпийских игр в Токио
НовостиОбщество Токио 2020
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 июля (Jiji Press). За восемь дней до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил уверенность в исключительной эффективности мер по предотвращению заражения новым коронавирусом.
На встрече с губернатором Токио Юрико Коикэ в штаб-квартире столичного муниципалитета Бах заявил, что риск заражения коронавирусом от участников Олимпийских игр для японцев равен нулю.
«Игры в Токио будут наиболее жёстко регламентированной Олимпиадой за всю долгую историю этих международных спортивных соревнований», – подчеркнул Бах.
Глава МОК отметил, что по прибытии в Японию все спортсмены сдают тесты на коронавирус, и что те, у кого обнаружен положительный результат, немедленно изолируются, а к людям, имевшим с ними тесный контакт, применяются соответствующие карантинные протоколы.
В то же время, по словам Коикэ, власти Токио стремятся максимально обезопасить здоровье и жизнь жителей Токио, японцев и гостей Японии со всего мира, не только тщательно выполняя основные требования профилактики инфекций, но и принимая более строгие меры безопасности.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Олимпийские объекты в районе Токио будут закрыты для зрителей
- Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей – министр
- Токио вводит ЧП перед Олимпиадой, зрителям запретят посещение Игр
- В Токио объявят чрезвычайное положение в четвёртый раз
- Япония рассматривает возможность Олимпиады без болельщиков
- Правительство Японии сообщает, что на Олимпийском стадионе риск заражения минимален даже при допуске 10 000 зрителей
- У участника Олимпийских игр из Сербии получен позитивный результат теста на коронавирус
- В Японии полиция переведена в режим повышенной готовности в связи с возможными протестами против Олимпиады
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ: спортсмены Олимпийских и Паралимпийских игр будут соблюдать строгие правила в связи с опасностью COVID-19
- Япония усиливает пограничный контроль для предотвращения распространения индийского варианта коронавируса
- В Японии ужесточают правила въезда для приезжающих из Вьетнама и Малайзии
- В Японии помогут с вакцинацией проживающим здесь иностранным гражданам