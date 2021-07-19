Президент МОК Томас Бах заявляет о нулевом риске заражения во время Олимпийских игр в Токио

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Токио, 15 июля (Jiji Press). За восемь дней до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил уверенность в исключительной эффективности мер по предотвращению заражения новым коронавирусом.

На встрече с губернатором Токио Юрико Коикэ в штаб-квартире столичного муниципалитета Бах заявил, что риск заражения коронавирусом от участников Олимпийских игр для японцев равен нулю.

«Игры в Токио будут наиболее жёстко регламентированной Олимпиадой за всю долгую историю этих международных спортивных соревнований», – подчеркнул Бах.

Глава МОК отметил, что по прибытии в Японию все спортсмены сдают тесты на коронавирус, и что те, у кого обнаружен положительный результат, немедленно изолируются, а к людям, имевшим с ними тесный контакт, применяются соответствующие карантинные протоколы.

В то же время, по словам Коикэ, власти Токио стремятся максимально обезопасить здоровье и жизнь жителей Токио, японцев и гостей Японии со всего мира, не только тщательно выполняя основные требования профилактики инфекций, но и принимая более строгие меры безопасности.

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