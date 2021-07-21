Пропавшего члена олимпийской сборной из Уганды нашли в Миэ
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Осака, 20 июля, (Jiji Press). В городе Ёккаити префектуры Миэ был обнаружен мужчина, который предположительно являлся членом олимпийской сборной Уганды и пропал без вести из своего лагеря перед Играми в Токио.
20-летний тяжелоатлет Юлиус Ссекитолеко исчез из своего жилья в тренировочном лагере в городе Идзумисано, префектура Осака, согласно данным администрации Изумисано и другим источникам.
Полиция префектуры Осака выясняет личность обнаруженного мужчины.
Ссекитолеко должен был отправиться в свою страну 20 июля, потому что он был дисквалифицирован из-за снижения его мирового рейтинга после прибытия в Японию.
16 июля он пропал из своего номера в гостинице, когда чиновник из Идзумисано пришёл выяснять, почему он не проходил очередной тест ПЦР на коронавирус.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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