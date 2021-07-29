Мнение экономиста МВФ: Игры в Токио слабо повлияют на японскую экономику

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Вашингтон, 27 июля (Jiji Press), Гита Гопинат, главный экономист Международного валютного фонда, заявила, что Олимпийские игры в Токио, которые в настоящее время проводятся без зрителей в большинстве мест соревнований из-за пандемии нового коронавируса, не окажут значительного влияния на японскую экономику в этом году.

Олимпийские игры – «не самый важный фактор для прогнозов роста», – сказала она на пресс-конференции.

В то время как расходы на инфраструктуру, связанные с Токийскими играми, оказали «самый большой удар» по валовому внутреннему продукту Японии, такие расходы «делались и в прошлом», – пояснила она.

Между тем, Гопинат сказала, что МВФ при составлении своего последнего экономического прогноза по Японии не принял во внимание четвёртое чрезвычайное положение, объявленное японским правительством в связи с распространением коронавируса в этом месяце для Токио.

Она предупредила, что «существует риск нового снижения» экономического роста Японии в связи с последним чрезвычайным положением.

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