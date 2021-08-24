Общее количество заразившихся новым коронавирусом за всё время в Японии превысило 1,3 миллиона человек
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Токио, 23 августа (Jiji Press). Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Японии за неделю достигло рекордной отметки в 157 516 случаев, и общее количество заражённых за всё время к 10 часам 23 августа составило 1 306 198.
Темпы инфекции растут, за предыдущую неделю отмечали 115 668 случаев заражения.
Число умерших от COVID-19 в Японии увеличилось на 226 человек и составило 15 651, что намного больше 128 смертей на предыдущей неделе.
По префектурам наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Токио – 312 262, что на 33 130 больше, чем за предыдущую неделю.
На втором месте была Осака с 147 369 случаев, 14 922 случаев за неделю, за ней следует Канагава (127 645, 17 069 за неделю), Сайтама (88 390, 11 949 за неделю), и Тиба (74 744, 10 799 за неделю). Префектуры Канагава, Сайтама и Тиба находятся рядом с Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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