Японскому принцу Хисахито, второму в порядке наследования императорского титула, исполнилось 15 лет

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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Японскому принцу Хисахито, племяннику императора Нарухито и второму в порядке наследования императорского титула, сегодня исполняется 15 лет.

Принц, сын наследного принца Акисино и принцессы Кико, сейчас учится в третьем классе средней школы Университета Отяномидзу в районе Бункё в Токио.

По данным Управления императорского двора, в сентябре прошлого года он участвовал в классном проекте по опросу взрослых о том, как они переживают пандемию коронавируса, и узнал о трудностях, с которыми сталкиваются люди в индустрии культуры и искусства. В ноябре прошлого года принц смог прослушать лекцию на факультете естественных наук Университета Отяномидзу вместе со своими одноклассниками.

В марте этого года принц был удостоен почётного упоминания в секции детской научно-популярной литературы для учащихся младших классов школы, спонсируемой городом Китакюсю на юго-западе Японии, за эссе, которое он написал во время поездки на острова Огасавара в Токио. Он посетил острова вместе с матерью, когда учился в пятом классе начальной школы.

В рамках трёхдневной внешкольной практики в июне принц Хисахито взял интервью у рабочего-инвалида в цветочном магазине, работая над темой Целей устойчивого развития ООН. Во время летних каникул он много учился, а также читал книги о выращивании риса.

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