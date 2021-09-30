Прокуратура требует двухлетнего тюремного заключения для бывшего помощника Карлоса Гона
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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Прокуроры обратились в Окружной суд Токио с просьбой приговорить Грега Келли, который был помощником бывшего председателя Nissan Motor Co. Карлоса Гона, к двум годам тюремного заключения за предполагаемое создание секретной схемы оплаты для Гона в компании.
Обвинение также потребовало штраф в пользу компании в 200 миллионов йен по тому же делу.
65-летний Келли, бывший представительный директор Nissan, обвиняется в нарушении закона о финансовых инструментах и обмене, предполагая его участие в предполагаемой схеме оплаты труда.
В заключительном заявлении обвинение утверждало, что именно Келли решал вопрос о том, как тайно выплатить компенсацию Гону, чтобы избежать критики по поводу завышенной оплаты труда.
Обвинение добавило, что эту роль не мог выполнять никто, кроме Келли, юридического эксперта, пользующегося глубоким доверием со стороны Гона.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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