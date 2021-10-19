Жених принцессы Мако Комуро встретился с ее родителями

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Токио, 18 октября (Jiji Press) – 18 октября Комуро Кэй, который собирается жениться на японской принцессе Мако в конце этого месяца, посетил поместье Акасака в токийском районе Минато, где встретился с родителями принцессы, наследным принцем Акисино и наследной принцессой Кико.

В поместье Акасака, где находится резиденция семьи Акисино, 30-летний Комуро также впервые за три года воссоединился с 29-летней принцессой Мако, племянницей императора Нарухито. В августе 2018 года Комуро покинул Японию и отправился на учебу в США.

Почти в 8 часов утра (11 часов вечера воскресенья по Гринвичу) Комуро появился перед своим домом в Иокогаме, префектура Канагава, в окрестностях Токио, и поклонился журналистам.

На нем были костюм и галстук, а также маска. По возвращению в Японию в конце сентября он носил длинные волосы, собранные в хвост, однако сегодня все отметили его короткую стрижку.

Не разговаривая с журналистами, он сел в машину.

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