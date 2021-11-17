Япония лидирует в G-7 по вакцинации от COVID-19

Общество Здоровье

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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Доля среди населения людей, получивших две дозы вакцины от COVID-19 в Японии, стала самой высокой в ​​Группе семи ведущих стран, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.

По данным правительства, уровень вакцинации в Японии сейчас составляет 75,5 процента, а в Канаде – 75,3 процента.

«Ожидается, что вакцинация людей, которые надеются получить вакцину, будет в основном завершена в течение этого месяца», – сказал Мацуно на пресс-конференции.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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