Япония лидирует в G-7 по вакцинации от COVID-19
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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Доля среди населения людей, получивших две дозы вакцины от COVID-19 в Японии, стала самой высокой в Группе семи ведущих стран, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.
По данным правительства, уровень вакцинации в Японии сейчас составляет 75,5 процента, а в Канаде – 75,3 процента.
«Ожидается, что вакцинация людей, которые надеются получить вакцину, будет в основном завершена в течение этого месяца», – сказал Мацуно на пресс-конференции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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