В Японии могут начать вакцинирование детей от COVID-19 в возрасте 5-11 лет в феврале

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Токио, 17 ноября (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии может начать программу вакцинации от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет не раньше февраля следующего года, согласно официальным данным министерства.

Министерство обратилось к местным властям с просьбой содействовать соответствующим приготовлениям.

10 ноября американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. подал в министерство заявку на снижение минимального целевого возраста вакцины против COVID-19 в стране до 11 лет и младше.

Официальные лица заявили, что фармацевтическое разрешение министерства ещё не получено, но после одобрения прививки для детей в возрасте 5-11 лет могут начаться примерно в феврале следующего года.

На заседании министерства продолжается обсуждение вакцинации детей младшего возраста от COVID-19.

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