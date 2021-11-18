В Японии могут начать вакцинирование детей от COVID-19 в возрасте 5-11 лет в феврале
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Токио, 17 ноября (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии может начать программу вакцинации от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет не раньше февраля следующего года, согласно официальным данным министерства.
Министерство обратилось к местным властям с просьбой содействовать соответствующим приготовлениям.
10 ноября американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. подал в министерство заявку на снижение минимального целевого возраста вакцины против COVID-19 в стране до 11 лет и младше.
Официальные лица заявили, что фармацевтическое разрешение министерства ещё не получено, но после одобрения прививки для детей в возрасте 5-11 лет могут начаться примерно в феврале следующего года.
На заседании министерства продолжается обсуждение вакцинации детей младшего возраста от COVID-19.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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