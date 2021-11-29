Из-за нового варианта коронавируса Япония усилит контроль въезда из трёх стран
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Токио, 27 ноября (Jiji Press). 27 ноября правительство Японии заявило, что ужесточит пограничный контроль для прибывающих из трёх стран в связи с обнаружением нового варианта коронавируса в Южной Африке.
Мозамбик, Малави и Замбия будут добавлены в список стран, в отношении которых будет введён более строгий пограничный контроль, начиная с полуночи. Добавление трёх стран расширит количество стран в списке до девяти.
«Правительство принимает срочные меры. Мы предпримем достаточные усилия, чтобы контролировать границы», – заявил журналистам в Токио премьер-министр Кисида Фумио.
Прибывающие из перечисленных стран, в том числе граждане Японии, должны находиться в карантине в специально отведённых местах в течение 10 дней.
Шесть других стран - ЮАР, Эсватини, Зимбабве, Намибия, Ботсвана и Лесото – были включены в список в полночь 26 ноября в связи с обнаружением омикрон-варианта нового коронавируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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