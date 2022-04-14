В Японии успешно провели операцию по пересадке лёгкого от донора другой группы крови

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Киото, 13 апреля (Jiji Press). Больница университета больница Киото сообщает о том, что впервые в мире удалось провести трансплантацию живого лёгкого от донора другой группы крови.

Девочка в возрасте от 10 до 19 лет получила часть лёгких своего отца с группой крови, отличной от её собственной, сообщила 12 апреля больница в городе Киото на западе Японии.

Реципиентка находится в стабильном состоянии и уже выписалась из больницы.

У неё развился обструктивный бронхит после трансплантации костного мозга для лечения лейкемии в раннем детстве. Ей сделали операцию по пересадке после того, как в сентябре прошлого года она стала зависимой от искусственного дыхания.

Поскольку её состояние требовало двух доноров, в феврале этого года ей были пересажены части легких её отца и матери.

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