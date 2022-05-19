Партия Комэйто просит премьера Кисиду провести саммит G-7 в Хиросиме

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Токио, 18 мая (Jiji Press). Ямагути Нацуо, глава партии Комэйто, союзника правящей Либерально-демократической партии Японии, попросил премьер-министра Кисиду Фумио провести саммит Большой семёрки в следующем году в Хиросиме в западной Японии.

Ямагути также попросил Кисиду, который также является президентом ЛДП, провести встречу министров иностранных дел Большой семёрки в Нагасаки, на юго-западе Японии, в следующем году, когда Япония будет председательствовать в Большой семёрке.

«Я рассмотрю эту просьбу», – сказал Кисида на встрече с Ямагути в кабинете премьер-министра.

Хиросима и Нагасаки были разрушены американскими атомными бомбардировками в августе 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Создание мира без ядерного оружия – дело всей жизни Кисиды.

Ямагути сделал запрос в предложении, призывающем правительство принять конкретные меры, чтобы предотвратить использование ядерного оружия ядерными державами.

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