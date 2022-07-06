Японские исследователи клонировали мышей из лиофилизированных клеток
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Токио, 6 июля (Jiji Press). Группа исследователей из Университета Яманаси в Японии клонировала мышей из лиофилизированных клеток мышей, хранящихся до девяти месяцев.
По словам команды, достижение может быть перспективной технологией для сохранения генетических ресурсов в течение длительного периода, в то время как ученые всего мира начинают сохранять семена и яйцеклетки животных для обеспечения биоразнообразия.
Для сохранения яйцеклеток животных требуется жидкий азот, что сопряжено с проблемами с точки зрения затрат и сохранения во время стихийных бедствий. Лиофилизация – более удобный метод, но он требует мер по защите ДНК от повреждения.
Группа, в которую входит Вакаяма Саяка, доцент университета в Кофу, префектура Яманаси, обнаружила, что тип катехина, содержащийся в зеленом чае, способен защищать ДНК. Команда использовала катехин для лиофилизации соматических клеток, извлеченных из мышей.
После консервации клетки регидратировали и извлечённые из них клеточные ядра трансплантировали в обычные яйцеклетки. Они были оплодотворены для получения эмбриональных стволовых клеток.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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