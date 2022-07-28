Япония разработает график «зелёной трансформации» к концу года

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Токио, 27 июля (Jiji Press). Правительство Японии провело первое заседание группы по «зелёной трансформации», созданной для того, чтобы возглавить усилия по декарбонизации.

Правительство планирует к концу года составить график экологических преобразований, чтобы привлечь государственные и частные инвестиции в размере 150 трлн йен для декарбонизации в течение следующего десятилетия.

На дневном заседании премьер-министр Кисида Фумио призвал группу определить к следующему заседанию вопросы, по которым требуются политические решения, такие как меры по поддержке внедрения возобновляемых источников энергии, аккумуляторных батарей и энергосберегающих технологий, а также перезапуск атомных электростанций.

Кисида также поручил комиссии рассмотреть меры по обеспечению стабильных поставок электроэнергии и газа в условиях роста цен на ресурсы и дефицита электроэнергии внутри страны в условиях вторжения России в Украину.

Правительство стремится к тому, чтобы выбросы парниковых газов в 2030 финансовом году снизились на 46% по сравнению с 2013 финансовым годом, а к 2050 году - нулевые выбросы.

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