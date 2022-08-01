Художественная выставка в Нью-Йорке представляет мир японской эстетики «каваий»
НовостиОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Йорк, 30 июля (Jiji Press). В Нью-Йорке открылась благотворительная художественная выставка, призывающая людей задуматься о мире и созданная Себастьяном Масудой, художником, который работает над распространением японской культуры «каваий» в мире.
На выставке, наполненной яркими красками, представлены работы, указывающие на ценность обычной повседневной жизни, в том числе есть кровати, на которые посетители могут лечь, чтобы подумать о покое.
51-летний Масуда переехал из Японии в Нью-Йорк в январе. Когда он временно вернулся в Японию в феврале, у него развился энтерит. Он сказал, что осознал важность наличия места, где он мог бы спокойно отдохнуть, поскольку в то время у него больше не было собственного дома в Японии.
Думая о людях в Украине, потерявших дома из-за вторжения России, Масуда решил провести свою первую художественную выставку после переезда в Соединённые Штаты, чтобы способствовать миру.
Часть прибыли, которую он получает от продажи своих работ, пойдет организациям, которые поддерживают Украину. Выставка заканчивается 31 июля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Феномен «каваий» с точки зрения экспериментальной психологии
- Глобальные перспективы японских аниме
- Поезд Кяри Памю Памю: воплощение культуры «каваий»
- Харадзюку
- Мысли о доме: путешествие одной семьи из Украины в Японию
- Студенты, отправленные в Польшу фондом Nippon Foundation, рассказали о помощи эвакуированным из Украины
- Nippon Foundation учреждает фонд в 1 миллиард йен для поддержки эвакуированных украинцев в Японии: средства предназначены для помощи в изучении японского языка и взаимодействии с обществом
- Япония упростит требования к стипендиям для украинцев
- Поддержка эвакуированных из Украины в Японии: фонд Nippon Foundation выделяет 5 млрд йен на 3 года на переезд в Японию и проживание
- В Японии эвакуированным из Украины подарили маски-переводчики: новая технология японской венчурной компании
- Япония предоставит дополнительный кредит Украине в 300 млн долларов
- Япония предоставит Украине дополнительную помощь, в том числе продовольствие и медикаменты
- В Японии обсуждают создание особого статуса для эвакуированных украинцев
- В Украине собака месяц ждёт убитую хозяйку
- Представитель правительства Японии назвал массовые убийства возле Киева военным преступлением
- Премьер-министр Японии осудил убийства гражданского населения в Украине