Художественная выставка в Нью-Йорке представляет мир японской эстетики «каваий»

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Нью-Йорк, 30 июля (Jiji Press). В Нью-Йорке открылась благотворительная художественная выставка, призывающая людей задуматься о мире и созданная Себастьяном Масудой, художником, который работает над распространением японской культуры «каваий» в мире.

На выставке, наполненной яркими красками, представлены работы, указывающие на ценность обычной повседневной жизни, в том числе есть кровати, на которые посетители могут лечь, чтобы подумать о покое.

51-летний Масуда переехал из Японии в Нью-Йорк в январе. Когда он временно вернулся в Японию в феврале, у него развился энтерит. Он сказал, что осознал важность наличия места, где он мог бы спокойно отдохнуть, поскольку в то время у него больше не было собственного дома в Японии.

Думая о людях в Украине, потерявших дома из-за вторжения России, Масуда решил провести свою первую художественную выставку после переезда в Соединённые Штаты, чтобы способствовать миру.

Часть прибыли, которую он получает от продажи своих работ, пойдет организациям, которые поддерживают Украину. Выставка заканчивается 31 июля.

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