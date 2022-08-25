Япония продлит выплату пособий для эвакуированных украинцев на 6 месяцев
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Токио, 24 августа (Jiji Press). Агентство иммиграционных услуг Японии планирует продолжать выплачивать пособие на проживание украинским эвакуированным ещё шесть месяцев, поскольку война в Украине затягивается, сообщили источники в правительстве.
Агентство официально примет решение о продолжении в следующем месяце в условиях неуверенности в том, когда эвакуированные смогут вернуться домой.
Премьер-министр Кисида Фумио объявил о политике Японии по приёму эвакуированных украинцев 2 марта, и к 22 августа в Японию прибыли в общей сложности 1778 украинцев. Из прибывших к 21 августа у 154 не было ни родственников, ни знакомых в Японии. Япония предоставляет таким эвакуированным пособие на проживание.
При размещении в пунктах временного размещения эвакуированным предоставляются суточные в размере от 500 до 1000 йен. После выхода из таких пунктов им выплачивают от 1200 до 2400 йен. Размеры пособия основаны на системе социального обеспечения Японии.
Единовременное пособие в размере от 80 000 до 160 000 йен также выплачивается эвакуированным, когда они покидают временные объекты после того, как находят тех, кто их поддержит.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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