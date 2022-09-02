Министры финансов G-7 обсудят санкции против России
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Вашингтон, 31 августа (Jiji Press). Министры финансов стран Большой семерки 2 сентября проведут онлайн-встречу, чтобы обсудить экономические санкции против России в связи с её вторжением в Украину, сообщили из Белого дома.
Основной темой встречи станет предлагаемый предел цен на импорт российской нефти.
Страны «Большой семёрки», в которую входят Япония и США, надеются уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и помешать Москве собирать средства для продолжающегося вторжения.
В июне лидеры «Большой семёрки» договорились рассмотреть вопрос об установлении потолка цен на нефть из России в рамках санкций против Москвы.
The Wall Street Journal сообщила, что министры финансов «Большой семёрки» на предстоящей встрече, как ожидается, представят план ограничения цен на нефть.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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