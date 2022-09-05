Министры финансов G-7 договорились об ограничении цен на российскую нефть
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Вашингтон, 2 августа (Jiji Press). Министры финансов и главы центральных банков «Большой семёрки» договорились ввести потолок цен на российскую нефть в качестве санкции за вторжение Москвы в Украину.
Между тем, Россия заявила, что может принять ответные меры, остановив экспорт нефти сторонам, применяющим ограничение.
«Ограничение цен специально разработано для того, чтобы уменьшить российские доходы и способность России финансировать свою агрессивную войну, ограничивая при этом влияние войны России на мировые цены на энергоносители», – говорится в совместном заявлении официальных лиц G-7, опубликованном после онлайн-встречи.
На пресс-конференции после встречи министр финансов Японии Судзуки Сюнъити заявил, что эта мера будет «полезной» для достижения таких целей.
Финансовые чиновники обсудили детали ограничения после того, как лидеры G-7 согласились рассмотреть это ограничение на своём саммите в Германии в июне.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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